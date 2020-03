Natalie Pérez quedó internada tras sufrir una hemorragia

"Ella está de buen humor y acompañada por su mamá", agregaron desde su entorno, y describieron lo sucedido como "un pequeño susto". "Se sintió mal y resulta que tenía una hemorragia", detallaron sobre Pérez.

Soltera tras seis años en pareja con Ramiro, a principios de noviembre Natalie había manifestado su deseo de ser madre y la intención de congelar óvulos: "Creo que estaría bueno, porque si quiero tener hijos, por ahí puedo... no sé... pienso: ¿viste que uno hace cálculos con esas cosas? Decís, ‘bueno, dos años, pero si quiero tener uno cuando tenga 40 ya no puedo’. Entonces, no está mal guardar", comentó en ese momento la actriz.

