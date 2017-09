Negarse a un test de alcoholemia costará $117.000

nEUQUÉN

De ahora en adelante, los conductores que planeen negarse a realizar un control de alcoholemia lo van a pensar dos veces antes de hacerlo. Ayer, el Concejo Deliberante sancionó la modificación a una ordenanza por la cual quien no quiera someterse al test tendrá que pagar 117 mil pesos de multa. La iniciativa, impulsada por el bloque del Frente Neuquino y aprobada por mayoría, busca terminar con las “avivadas” de algunos conductores que preferían pagar 6200 pesos y no hacer el test, aunque no podían evitar el secuestro del vehículo y la quita de la licencia.