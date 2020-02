“Va todo muy despacito, muy tranquilo. No es un mocoso, tiene 41 años, en su profesión le va muy bien, es independiente, no miente, que para mí es fundamental”, declaró muy ilusionado el periodista la semana pasada, luego de haber publicado algunas postales juntos.

Julio Guitart. Negro González OroJulio Guitart. 1.jpg

Sin embargo, el cuento de hadas parece haber llegado a su fin, y lo dejó muy en claro con una extensa publicación de Instagram, en donde lo tildó de “cobarde” y “oportunista”. “Hay dos cosas que no se pueden hacer si estás conmigo. A) Asustarte y salir corriendo porque los medios hablen de nosotros, huir por una foto en las páginas de espectáculos o por un informe en la tele. Cuando te acercaste a mi o me buscaste sabías quien era. Sino tal vez no lo hubieses hecho. B) Usarme para llegar a lugares a los que jamás hubieses llegado porque no tenés talento alguno”, arranca el escrito del “Negro”.

“Querer ser famoso se te va a notar y obvio que el primero en darse cuenta voy a ser yo. Estas dos cosas me lastiman. Pero no puedo ni quiero dejar de ser el Negro Oro. Quiero ser querido por mi gente como lo soy gracias a Dios. No quiero cambiar ni de profesión ni cosas por el estilo”, continúa su descargo, y finaliza: “Quiero ser el que soy desde hace muchos años. Soy feliz así. No voy a cambiar nada para ser amado”.

Antiguos y olvidados amores

Desde que el Negro Oro decidió hacer pública su orientación sexual, dos fueron las parejas que se conocieron en el medio.El primero de ellos fue Pablo “Tato” Cabrera, con quien tuvo una relación intermitente de cuatro años. Luego apareció en su vida el productor Mauro Francisco, con quien hasta tuvo planes de casamiento. Sin embargo, en agosto del año pasado esa relación llegó a su fin: “El alma suele saber qué hacer para sanarse. El desafío es silenciar la mente”, expresó.

Julio Guitart. Negro González OroJulio Guitart. 2.jpg

Julio Guitart. Negro González OroJulio Guitart..jpg

