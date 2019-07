Nene denunció un abuso a través de un dibujo

“Estoy guardando un secreto”, le dijo el niño a su mamá, quien hizo la denuncia y pidió explicaciones a las autoridades del colegio. “Un compañero del colegio me pone el pito en la cola. Lo hizo muchas veces. Esto pasa en el baño del colegio. Me agarra con fuerza y no me deja salir”, manifestó el nene. A continuación, el pequeño fue llevado de inmediato a la guardia del hospital Piñero donde fue revisado por profesionales.