Nequi dijo adiós y se cruzó por última vez con Latorre

Buenos Aires. Nequi Galotti, la ex modelo y esposa de Bartolomé Mitre -dueño del diario La Nación-, se despidió de Los ángeles de la mañana, tras haber sido parte del panel durante dos años y medio. Galotti contó que se va por cuestiones personales -los problemas de salud de su esposo- y por los cruces en vivo con Yanina Latorre. “Esas cuestiones personales, sumadas al último mes que no la pasé tan bien en en programa, me hicieron agarrar y decir ‘creo que esto es lo mejor para mí’, hacerme a un costado, correrme y seguir adelante con todas las ganas, con todo el entusiasmo”, señaló.