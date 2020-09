Netflix: estos son los estrenos de septiembre

Entre los debuts de series se encuentra Lejos, sobre una misión de la NASA al planeta Marte, que protagoniza la ganadora del Oscar Hilary Swank. Además, la plataforma de streaming arrancará el mes de septiembre con Top Chef y Anatomía de Grey junto al reality Keeping Up with the Kardashians.

Keep up with The Kardashians: temporada 3 y 4 (1/9/2020)

Top Chef-temporada 3: Miami y temporada 4- Chicago (1/9/2020)

Lejos

La serie de ciencia ficción creada por Andrew Hinderaker tiene como protagonista excluyente a la doble ganadora del Oscar Hilary Swank, quien personifica a Emma Green, una astronauta quien está a punto de embarcarse en una peligrosa misión a Marte. Una vez comenzada la misma, Emma deberá superar una serie de obstáculos.

Lejos | Tráiler oficial | Netflix

The Gift: temporada 2 (10/9/2020)

Casi una duquesa (11/9/2020)

The Duchess | Official Trailer | Netflix

Close enough (14/9/2020)

Las crónicas del taco: volumen 2 (15/9/2020)

Las crónicas del taco Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Anatomía de Grey: temporada 16 (1/9/2020)

Criminal: Reino Unido - temporada 2 (16/9/2020)

100 días para enamorarnos: temporada 1 (17/9/2020)

Ratched (18/9/2020)

Ratched | Tráiler oficial | Netflix

Sneakerheads (25/9/2020)

Sneakerheadz Official Trailer #1 (2015) - Tennis Shoe Documentary HD

Películas

Parásitos (1/9/2020)

Parasite (2019) - Trailer Subtitulado #2 | Bong Joon-Ho, Choi Woo-shik, Park So-dam

Django sin cadenas (1/9/2020)

Django Sin Cadenas - Tráiler subtitulado

Escuela de Rock (1/9/2020)

School of Rock (Trailer Subtitulado)

Chicas pesadas (1/9/2020)

Belleza americana (1/9/2020)

Han llegado (1/9/2020)

Tornado (4/9/2020)

Twister (1996) - Original Trailer

Orgullo y prejuicio (4/9/2020)

Orgullo y prejuicio.Trailer subtitulado en español 1.

Annabelle 2: La creación (7/9/2020)

ANNABELLE 2 Trailer 2 (2017)

The Post: los oscuros secretos del Pentágono (8/9/2020)

The Post | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX

Guapis (9/9/2020)

Guapis - Trailer en Español Latino l Netflix

El diablo a todas horas (16/9/2020)

El diablo a todas horas, con Tom Holland y Robert Pattinson | Tráiler oficial | Netflix

El sorprendente Hombre Araña (30/9/2020)