"Mi trabajo tiene la posibilidad de conocer lugares increíbles que quizás de otra forma no conocerías. Les regalo unos segundos de la paz que sentí hoy en la cascada escondida", expresó la intérprete que fue parte del elenco de El maestro, junto a un video donde se la ve mostrando sus dotes de bailarina.

"Segundo día de rodaje de esta nueva peli y yo tengo una felicidad...El equipo y el paisaje son TODO!. Me siento muy afortunada de poder trabajar de lo que amo", escribió junto a una postal.

"Fin de uno de esos días agotadores pero felices! El rodaje de una peli es intenso, son muchas horas de mantenerse concentrado, sin descuidar detalles... La mayoría de las veces uno filma la película toda mezclada. Quizás arrancás por la ultima escena de la peli y uno tiene que poder estar en el estado de quien recorrió ya toda la historia. Ahí esta la magia del actor de cine. Ahí la importancia de estudiar mucho y diseñar qué es lo que queremos contar en cada toma. El desafió y la responsabilidad es gigante y por eso amo tanto este trabajo", reflexionó en otra publicación.

"Un día más en la oficina. Argentina sos espectacular", agregó junto a otra imagen donde muestra un escenario natural impactante.

En su tiempo libre, Luz disfrutó de las aguas del Lago Caviahue y compartió el momento con sus seguidores de Instagram.

El domingo pasado, aprovechó nuevamente para tomar sol y relajarse a orillas del Río Agrio.

Además, se fotografió con una actriz mapuche y celebró le envió un saludo a la comunidad indígena de Neuquén. "Terminamos nuestra segunda semana de rodaje y esto sigue con muchísimo más!! Aquí con Ángela, mi actriz favorita les mandamos un beso gigante desde la comunidad Mapuche de Neuquén!", escribió.

Luz también compartió un divertido momento que vivió cuando una cabra apareció por el lugar donde filmaba. "Hoy tuve una visita inesperada en el set. Ella decidió que iba a participar de la película", contó.

"Se metió sin dudar en cada toma que pudo, sin importar que pidieran silencio o que la continuidad no ayudara. Me acompañaba a la sombra entre toma y toma para descansar y hasta me siguió al motorhome cuando me estaba yendo. Decime si en la segunda foto no está guineando el ojo para la foto? Nunca creí que pudiera decir esto pero morí de amor por esta cabra!", exclamó.

Luego de pasar por Caviahue, el rodaje llegó a San Martín de los Andes por lo que esta tarde, de 13:30 a 19, la calle Julio Frey permanecerá cortada, mientras que mañana de 11 a 19 se interrumpirá el tránsito en Almirante Brown, antes de la Ruta 40 y Coronel Diez, entre Brown y Gabriel Obeid.

Según informó el municipio, esta mañana el equipo filmó, de 8 a 12, en el centro de la ciudad, por eso permanecieron cortadas las calle Roca a la altura del Centro Cultural Cotesma y Misionero Mascardi.

Un tema actual con paisajes locales

