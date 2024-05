A 11 meses del crimen del soldado Pablo Córdoba: "Los asesinos de mi hijo son militares"

La familia del soldado Pablo Córdoba , junto a la comunidad, realizó una nueva marcha para pedir que se esclarezca el crimen del joven . En las puertas del Ejército en Zapala realizaron un acto para recordarlo y pedir que la causa avance y que "no haya impunidad".

El hombre aseguró que el magistrado dejo pasar algunas cosas y evitó o negó pedir otras. No obstante, sostuvo que "frente a este atropello nosotros no vamos a claudicar, no vamos a cansarnos de pedir justicia y que se descubra quienes y por qué asesinaron a nuestro hijo".