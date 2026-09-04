Alerta por nieve y viento en Neuquén: qué zonas se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias amarillas para distintos sectores de la provincia.

El SMN emitió alertas por nieve y viento para distintos sectores de Neuquén.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por nieve y viento para este sábado 5 que alcanzarán a distintos sectores de la provincia de Neuquén .

De acuerdo con el parte emitido por el organismo, se anticipan condiciones climáticas adversas para el centro, norte y la cordillera del territorio.

La advertencia fue establecida en nivel amarillo , por lo que las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones.

Además, provocará situaciones que afecten el normal desarrollo de las actividades durante la jornada.

La nieve pone bajo alerta a varias zonas: dónde puede acumularse más y qué hacer ante las nevadas.

Alerta por nieve: las zonas alcanzadas

La alerta amarilla por nevadas comprende al este de Loncopué, este de Picunches, este de Ñorquín, oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, sur de Chos Malal y sur de Minas.

Según detalló el SMN, “el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad”.

En estos sectores se esperan valores de nieve acumulada de entre 10 y 30 centímetros, aunque las cantidades podrían ser superadas de manera puntual dependiendo de la intensidad de las precipitaciones.

El SMN emitió en las últimas horas alertas de nivel amarillo y naranja por intensas nevadas y temperaturas de frío extremo.

Además, el organismo aclaró que no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia en las zonas más bajas, donde las temperaturas podrían permitir que el fenómeno cambie de nieve a agua.

Una situación similar se anticipa para la Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín.

Alerta por viento: dónde rige

El escenario meteorológico para este sábado se completa con una alerta amarilla por viento para la cordillera neuquina.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por vientos provenientes del sector este, con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h.

Sin embargo, las ráfagas serán considerablemente más intensas y podrían superar los 90 kilómetros por hora, lo que podría reducir la visibilidad en aquellos lugares donde coincidan el viento y las nevadas.

Además, las áreas del este de Río Negro, este de Chubut y este de Santa Cruz serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Qué significa una alerta amarilla

El nivel amarillo del sistema de alertas meteorológicas advierte sobre fenómenos capaces de provocar daños y generar riesgos de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Ante las nevadas, se recomienda evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada sobre los techos y circular con vehículos preparados para transitar bajo condiciones invernales. También es importante mantenerse informado sobre el estado de rutas y pasos fronterizos antes de iniciar un viaje hacia los sectores afectados.

Frente a los fuertes vientos, se aconseja asegurar aquellos elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas y evitar refugiarse cerca de árboles, postes u otras estructuras que puedan desprenderse.