Alerta roja por lluvias en Neuquén, ¿qué cuidados hay que tener?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el alerta por lluvias de naranja a roja para la provincia de Neuquén , por lo que se realizaron una serie de recomendaciones para evitar cualquier tipo de accidentes. Es por ello que pidieron no transitar en caso de no ser extremadamente necesario.

SFP LLuvia clima agua (2).JPG La alerta por lluvias está pronosticada a partir del miércoles. Sebastián Fariña Petersen

Ante esto, se comunicaron con cada uno de los responsables de las regiones, para dar aviso de lo que habían pronosticado desde el SMN. "Trabajamos en todas las recomendaciones y estamos viendo como se va a ir desarrollando", dijo Ortiz Luna.

A este respecto, señaló que el miércoles se desplegaran los equipos a las zonas "que van a estar más afectadas", para reforzar a los equipos locales. "Esta alerta roja va a durar desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana inicialmente, pero se prevén lluvias durante varios días, así que le pedimos a las personas que viven en estos sectores que no se expongan y no se trasladen bajo ningún punto de visa", indicó.

En este sentido, aclaró que desde el SMN pronosticaron precipitaciones para lo que resta de semana, aunque las lluvias más intensas se darán entre la tarde y noche del miércoles. "Si luego no se cumple esta alerta, obviamente habremos quedado como 'alertadores', pero hace muchos años no se emite una alerta roja, por lo que debemos estar muy atentos y trabajar para que no haya que lamentar pérdidas irreparables", observó la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo.

El sector afectado está comprendido por la cordillera de Huiliches, de Lácar, sur de Aluminé y Cordillera de Aluminé. Además, de la cordillera de Chos Malal, de Loncopué, de Minas, de Picunches y de Ñorquín. En tanto que, permanece en alerta naranja por lluvias el extremo sur de la provincia de Neuquén.

SFP Lluvia tormenta (15).JPG Piden no salir de las casas mientras esté vigente la alerta. Sebastián Fariña Petersen

El alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para el miércoles lluvias intensas, que pueden alcanzar los 90 mm para la zona cordillerana. En el centro de la Provincia el fenómeno será de menor magnitud, con lluvias de menor intensidad y menor impacto en la población.

"En la zona Sur de la provincia se seguirá el fenómeno para evaluar el movimiento de los equipos locales, que ya se encuentran en alerta", señaló la funcionaria.

El organismo recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar salir y circular por caminos o rutas, principalmente en el horario previsto para el mayor caudal de lluvia, entre las 18 y 24.

Cuáles son las recomendaciones

Ortiz Luna detalló: "Las recomendaciones principalmente tienen que ver con la circulación, es decir, si realmente no es necesario y no es urgente directamente no salir, para no exponerse a posibles situaciones en rutas o caminos. Hay mucha nieve acumulada en algunos sectores de la cordillera y esta lluvia va a traer deslizamientos con esta nieve, con probables complicaciones".

Además, la funcionaria pidió tener "cuidado con la zona de los arroyos y ríos". "Los lugares donde se calefaccionen con leña es importante abastecerse de este elemento, guardar alimentos, leña -por si se llega a cortar la luz-.

"Hace años no se emitía una alerta de estas características por lluvias, incluye toda la cordillera e implica un riesgo real para la población, con lo cual es importante no desplazarse y tratar de mantenerse a reguardo, con los elementos que se necesiten para el frío y por favor extremar los cuidados. Los únicos canales oficiales para consultar como evoluciona la alerta son el Servicio Meteorológico Nacional y la AIC", concluyó la funcionaria.