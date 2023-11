Desde las tres fuerzas opositoras a UP, que integran el frente “Neuquinizate” del gobernador electo, dieron a entender que esto no afecta al espacio político provincial. Qué posiciones tiene cada uno respecto al balotaje.

Las fuerzas políticas opositoras a Unión por la Patria que integran “Neuquinizate”, el frente de partidos que lidera el gobernador electo, Rolando Figueroa , analizaron de distinta manera el apoyo de éste último a la candidatura a presidente de Sergio Massa, aunque dieron a entender que no afectará la continuidad del armado político provincial que triunfó en las elecciones del 16 abril.

Peláez reveló que el “compromiso que tenía Rolando era con los presidenciables de Juntos por el Cambio , en el sentido de no tomar posición mientras estuvieran en carrera” pero que, ante el cambio de escenario, en el cual la disputa por la presidencia quedó entre Massa y el libertario Javier Milei , analizó que lo del gobernador electo es “entendible y lógico” y que esto “no genera ningún efecto o problema puertas adentro de nuestro espacio provincial”.

rolo figueroa juan pelaez elecciones 2023

El dirigente radical recordó que su posición ante el balotaje del domingo es de “neutralidad”, tal como manifestó una parte de la conducción de la UCR.

Desde el PRO, el presidente de este partido en Neuquén, Marcelo Bermúdez, fue menos claro al ser consultado sobre el tema. “No me merece ninguna reflexión. Nosotros vamos a fiscalizar y a votar a Milei y no puedo detenerme a pensar en lo que hace el resto el domingo”, advirtió. “En el PRO nos reunimos en una asamblea, hemos hablado con los afiliados y todos vamos a apoyar a Milei”, señaló, al tiempo que evitó referirse a si la postura de Figueroa hace o no “ruido” puertas adentro del espacio.

“En el frente Neuquinizate tenemos libertad de acción a nivel nacional. Cada uno acompaña a quien mejor lo representa”, indicó, por su parte, Leticia Esteves, actual diputada provincial de Juntos por el Cambio, y activa militante por el armado político que llevó a Figueroa a la gobernación.

A su vez, Nadia Márquez, que se consagró como diputada nacional electa por Arriba Neuquén de la mano de Milei, dijo que la postura de Figueroa no afecta a “Neuquinizate”. “Somos un espacio político provincial, que sabíamos y sabemos que a nivel nacional nos identificábamos con distintas opciones. Si yo promuevo las ideas de la libertad, no puedo molestarme porque los neuquinos en uso de esa libertad piensen o voten distinto a mí”, advirtió.