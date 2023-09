Así quedó la Estación Transformadora a días de la reconexión en Centenario

Pese al accidente que provocó un incendio en la Estación Transformadora, dejó sin electricidad a Centenario y otras localidades aledañas por más de 60 horas, desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén ( EPEN ) informaron que el servicio eléctrico quedó estable y que no habrá nuevos cortes .

Las instalaciones interiores quedaron destruidas, pero todo el sistema se montó en el exterior, como una “copia” de la estación. Y reconstruir las instalaciones, de acuerdo a los cálculos del EPEN, no llevará menos de 15 millones de dólares, una cifra que está fuera del alcance del presupuesto propio.

El funcionario de la empresa provincial destacó la labor que durante 60 horas realizaron más de 100 operarios de toda la provincia, y sostuvo que era una maniobra que podría haber tardado 20 días, en condiciones normales.

“Lo que realizamos en el EPEN con el equipo, en una obra normal demandaría 20 días en hacer todo lo que se reconstruyó, reemplazar todas las instalaciones interiores y llevarlas afuera, los reconectadores, todos con aislación y sistema wifi”, dijo el gerente general.

Centenario quedó reconectada a la electricidad con la misma potencia que tenía la Estación Transformadora, con dos transformadores y uno de backup, que se contrató a la empresa Secco, para totalizar unos 5 MVA.

“Ni hay equipos de emergencia funcionando sólo quedaron como backup por si hay una falla. Y el transformador que falló se mandó a analizar. Así que la Estación Transformadora quedó como antes y mucho mejor, el sistema está estable”, dijo Moya.

Centenario, cliente grande del EPEN

Respecto al incendio que destruyó la totalidad de las instalaciones internas, el funcionario del EPEN indicó que se trató de 13 celdas internas que hacían el trabajo de 9 reconectadores fijos dentro de la estación. Pero esa misma instalación se hizo de manera provisoria afuera, con todas las condiciones de seguridad.

Para ello se necesitaron al menos seis grúas y horas continúas de trabajo para dejar en funcionamiento los 10 alimentadores, para dar energía a una red de 17.500 usuarios en Centenario y Vista Alegre.

Centenario es uno de los mayores clientes que tiene el EPEN junto con San Martín de los Andes en el interior.

“Se trajeron los equipos de emergencia, pero no están en funcionamiento. Se tomó una decisión inmediatamente luego del evento para tener esos equipos de respaldo, que no se están usando y empezaron a llegar el fin de semana. Pero no están generando ni vinculados a la red, están ubicados en puntos estratégicos”, añadió.

SFP Incendio Estacion Transformadora centenario EPEN (19).JPG Las 13 celdas que se quemaron en el interior de la Estación Transformadora Centenario fueron reemplazadas por los reconectadores externos. Centenario está funcionando pero no con equipo de emergencia, sino con dos transformadores. Sebastian Fariña Petersen

El gerente del EPEN dijo que Centenario no tendrá problemas en el verano con los cortes (salvo los que se generan con los picos de demanda en determinados días y horarios), debido a que la Estación Transformadora quedó con la misma potencia instalada y “duplica o triplica la demanda que necesita Centenario”.

“Cuando uno vio esa situación, parece quedar en shock porque no tenés alternativas con lo existente. Pero todas las gerencias intervinieron para ver cómo resolvíamos. Una vez que estaba definido cuál era la metodología, se empezó a ejecutar rápidamente. Es una catástrofe la destrucción y salir a resolver en esa cantidad de horas es una situación épica. Si hubiésemos salido a contratar a una empresa, habríamos estado 20 días. Se puso a disposición todo el músculo en el EPEN y lo más importante, que es lo que no se recupera, es que no lamentamos vidas humanas”, concluyó.