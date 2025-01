Cacerolazo y acampe en Plottier por reclamo de viviendas: una de las manifestantes casi pierde su bebé

"No nos dan ninguna respuesta. Ayer una de nosotras casi pierde su bebé acá en la plaza, eso no puede volver a suceder", afirmó a LMNeuquén Priscilla, una joven que permanece en el acampe junto a su bebé.

La vecina contó además que Cintia, que está embarazada de seis meses, tuvo una pérdida el jueves y tuvo que ser derivada al Hospital de Plottier, donde aún permanece en observación, ya que casi se le adelanta el parto.

"Hoy sigue con muchas contracciones, anoche le pasaron suero para que maduren los pulmones del bebé, pero tuvieron que parar porque le daba taquicardia", reveló la joven, y además detalló que: "Cintia rompió bolsa estando en la plaza, después de haber dormido en el piso. Empezó con muchos dolores y por eso la llevamos a la guardia. Ahora no sabemos si la derivan al Hospital Castro Rendón o si le dan el alta".

plaza plottier

El reclamo viene desde el domingo pasado, cuando unas 14 familias decidieron dormir en la calle como parte del reclamo a una vivienda. Según manifestaron, atraviesan momentos difíciles ya que corren riesgo de ser desalojados de sus casas porque no pueden pagar los alquileres. Sin embargo, desde la Municipalidad aclararon que les brindarán asistencia económica y apoyo a quienes tienen emprendimientos, pero afirmaron que muchos de los manifestantes llevan menos de un año viviendo en Plottier. Y que se han acercado muchas personas que pretenden sacar provecho de la situación.

La mujer contó que esperan una respuesta sobre el pedido de vivienda, y que a pesar de las complicaciones se van a quedar en la plaza porque no tienen dónde ir ya que ambas vivían juntas y tuvieron un problema con la persona que les alquilaba.

"Todos nos vamos a quedar en la plaza para seguir esperando que nos escuchen y nos den una solución habitacional. Somos varias mamás con niño las que nos estamos quedando acampando con frio y calor y acá seguiremos", afirmó Priscila.

La respuesta del Municipio de Plottier

Días atrás, la secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Plottier, Daniela Barros, confirmó a LMNeuquén que los representantes del acampe fueron recibidos por un abogado municipal y aclaró que ya se les brindó asistencia social.

"Desde el lunes a la mañana que tomamos conocimiento de esta situación se le dio intervención de provincia y se les explicó que no se puede darles una casa, pero los vecinos no acceden a retirarse de la plaza", manifestó. Y comentó que se les explicó que actualmente el registro para solicitar una vivienda en Plottier tiene 3000 personas esperando quienes cumplen una serie de requerimientos que ellos no.

ON - Plaza Plottier tomada reclamo viviendas (14).jpg Omar Novoa

"Ninguno de los que están acampando estaban anotados en el registro de viviendas municipal ni siquiera en el provincial y la mayoría no tiene cinco años de residencia en la ciudad, que es uno de los requisitos. Barros focalizó que hay muchas familias que esperan por lo menos hace cinco años por una vivienda y que no sería justo para ellas que accedan otras personas que ni siquiera están inscriptas.

Por otra parte, la funcionaria contó que desde que inició el acampe se fueron sumando más personas que se "aprovecharon" de la situación, pero que no aparece a la hora de charla con el Municipio.

Ya a principios de diciembre del 2024, unas 45 familias llevaron a cabo una manifestación pacífica para pedir ayuda ante la falta de viviendas. Habían relatado, en ese momento, que estaban pagando alquileres que representan casi la totalidad de sus ingresos, incluso cuando suman otros trabajos para tener ingresos adicionales.