Calendario de audiencias para la causa planes sociales: los jueces podrían trabajar hasta los feriados

Las fechas, que originalmente estaban planteadas para Julio, se adelantaron tras un planteo de uno de los condenados.

En una audiencia ordenatoria dispuesta por los jueces de impugnación Federico Sommer, Mauricio Macagno y la jueza Liliana Deiub, se dispuso una nueva fecha para las audiencias de impugnación en la causa de planes sociales .

Luego de evaluar otras alternativas, se resolvió que las audiencias de impugnación comenzarán el día viernes 26 de junio y se realizarán también en días inhábiles (sábados 27 de Junio y 4 de Julio, y de ser necesario los feriados del 9 y 10 de Julio) y en jornadas extendidas por la tarde. También se dispuso el orden en que se llevarán adelante las impugnaciones considerando la gran cantidad de recursos interpuestos y las características de este proceso.

El mediático abogado Alfredo Cury , condenado a 3 años y medio por administración fraudulenta, había planteado días atrás adelantar las audiencias de impugnación, originalmente fijadas para julio. "Estoy pidiendo doble jornada mañana y tarde y trabajar sábado y domingo para llevar adelante la audiencia de mayo. Y así no afectar el plazo razonable”.

SFP Juicio Estafa Planes Sociales tarjetas (26) El abogado condenado alfredo Cury. Sebastián Fariña Petersen

El planteo del abogado se da en un contexto donde el tiempo empezó a jugar un rol central y hasta puede definir el futuro del caso; lo que está claro durante el juicio es que se comprobó que hubo un delito por el uso de dinero de planes sociales (retenían las tarjetas de debito a beneficiarios) para pagos destinados a una campaña política del MPN. Sin embargo, nunca se investigó a donde a dónde fue a parar el dinero de la famosa "Caja Azul".

La idea del abogado es apurar al máximo el proceso para evitar que el caso se caiga por una cuestión de tiempos.

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El calendario de audiencias de impugnación de planes sociales