Calendario de audiencias para la causa planes sociales: los jueces podrían trabajar hasta los feriados
Las fechas, que originalmente estaban planteadas para Julio, se adelantaron tras un planteo de uno de los condenados.
En una audiencia ordenatoria dispuesta por los jueces de impugnación Federico Sommer, Mauricio Macagno y la jueza Liliana Deiub, se dispuso una nueva fecha para las audiencias de impugnación en la causa de planes sociales.
Luego de evaluar otras alternativas, se resolvió que las audiencias de impugnación comenzarán el día viernes 26 de junio y se realizarán también en días inhábiles (sábados 27 de Junio y 4 de Julio, y de ser necesario los feriados del 9 y 10 de Julio) y en jornadas extendidas por la tarde. También se dispuso el orden en que se llevarán adelante las impugnaciones considerando la gran cantidad de recursos interpuestos y las características de este proceso.
El planteo que originó el cambio
El mediático abogado Alfredo Cury, condenado a 3 años y medio por administración fraudulenta, había planteado días atrás adelantar las audiencias de impugnación, originalmente fijadas para julio. "Estoy pidiendo doble jornada mañana y tarde y trabajar sábado y domingo para llevar adelante la audiencia de mayo. Y así no afectar el plazo razonable”.
El planteo del abogado se da en un contexto donde el tiempo empezó a jugar un rol central y hasta puede definir el futuro del caso; lo que está claro durante el juicio es que se comprobó que hubo un delito por el uso de dinero de planes sociales (retenían las tarjetas de debito a beneficiarios) para pagos destinados a una campaña política del MPN. Sin embargo, nunca se investigó a donde a dónde fue a parar el dinero de la famosa "Caja Azul".
La idea del abogado es apurar al máximo el proceso para evitar que el caso se caiga por una cuestión de tiempos.
El calendario de audiencias de impugnación de planes sociales
- DIA 1 – viernes 26/6 – Impugnación de Cury, en representación de sí mismo y junto a Piombo por Alfredo Andrés Cury.
- DIA 2 – sábado 27/6 – Respuesta Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado y última palabra Cury/Piombo.
- DIA 3 – lunes 29/06 – Impugnación de Cury por Ricardo Soiza. Respuesta del Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado y última palabra Cury en defensa de Ricardo Soiza.
- DIA 4 – martes 30/06 – Impugnación de Gutiérrez por sus tres (3) asistidos: Tomás Siegenthaler, Laura Carolina Reznik y Julieta Mariana Oviedo. Respuesta Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado y última palabra de Gutiérrez (de ser necesario podría continuar el miércoles).
- DIA 5 – miércoles 01/07 – Impugnación de Flores y Fernández por su asistido Luis María Gallo Respuesta Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado y última palabra Flores.
- DIA 6 – jueves 02/07 – Impugnación de Rodríguez por su asistido Orlando Abel Di Luca. Respuesta Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado y última palabra de RODRIGUEZ.
- DIA 7 – viernes 03/07 – Impugnación del Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado.
- DIA 8 – sábado 04/07 – respuesta de las defensas de 6 imputados.
- DIA 9 – lunes 06/07 – respuesta de las defensas de 6 imputados.
- DIA 10 – martes 07/07 – impugnación de la pena por parte de Giuliani por Néstor Pablo Sanz y de Piombo por Marcos Ariel Osuna. Respuesta Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado y última palabra de Giuliani y Piombo.
- DIAS 11, 12 y 13 – del miércoles 08 al viernes 10 de julio – En caso de ser necesario por el surgimiento de alguna incidencia, se reservan 3 días más.
Te puede interesar...
Leé más
Planes sociales en Neuquén: rechazaron suspender los plazos procesales en la causa
El pronóstico del tiempo en Neuquén: del calor a las nevadas
Les falló el motor y quedaron varados en el medio del lago: gran operativo de rescate
Noticias relacionadas