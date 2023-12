Cerró la histórica escuelita de fútbol de Miguel Parra: "Una falta de respeto"

“La idea seguramente es que nos vayamos para que crezca el negocio, por ejemplo con los alquileres del salón para eventos privados”, agregó MP en declaraciones a LM Cipolletti.

Más allá de su desencanto con la actitud de las autoridades de la entidad céntrica, Parrita prefiere quedarse con “el cariño y el recuerdo” de los casi 20 mil pibes que se formaron en su escuelita, que acunaron sus sueños allí y con el tiempo nutrieron de talentos los campos de juego rionegrinos o brillaron en otros rubros.

image.png Parra junto a uno de los históricos y recordados equipos.

“Pasaron desde Juan Manuel Urcera a chicos que hoy son abogados, fiscales, doctores, arquitectos, médicos. Gianni Moscone fue mi primer jugador de la escuelita. Agradecerles a los profesores, a Gastón, mi cuñado, a Vanesa mi hermana, a los padres que se mueven siempre dispuestos a colaborar. De pronto, llegó el adiós porque estoy cansado del avasallamiento”, reconoció en la continuidad de la charla.

En un momento triste, también se acordó del doctor Leonardo Calli, ex presidente al que diferenció de los actuales. “El quería mucho al club. Siempre apoyó. Pero hoy el club no tienen una subcomisión, el Círculo es una entidad donde está incursionada la base fundamental que es el deporte pero a los dirigentes actuales se ve que no les importa o como mínimo no la tienen entre sus prioridades”, lamentó al esgrimir las razones de la ruptura.

“Según ellos van a construir ahí un edificio comercial. Ojalá les vaya bien. Pero no se merecía este trato una escuelita que hizo tantas colaboraciones a gente necesitada, a escuelas. Llenábamos el vestuario con donaciones, pagamos seguro, siempre en regla, luz, agua… Participamos de ligas municipales, desfiles. No le fui a pedir nada a ningún político, no es mi estilo”, aclaró fiel a su bajo perfil.

image.png Miguel acompañando a los chicos durante un desfile.

Seguidamente recordó los “atropellos” que sufrió este tiempo. “Más allá del proyecto de la galería, quizá el mes que viene hay otra escuelita de fútbol, o vóley funcionando ahí mismo. La idea creo era sacarme a mí. Estoy cansando del avasallamiento. Me da mucha bronca”, se descargó MP.

Y ahondó en detalles sobre cuestiones que lo incomodaban. “Si hasta había 10 tipos con mis llaves, entraban camiones, camionetas con pibes de 4 años corriendo allí y los riesgos que ello implica. Te abrían el portón en pleno entrenamiento nuestro... Nos fumábamos los preparativos de los eventos, una locura. Si yo pago el alquiler, me tenés que pedir permiso, o estoy loco”, redondeó naturalmente molesto.

El emocionante saludo de un ex alumno de la escuelita

“Es un día triste no solo para vos sino para todos los que pasamos por ahí. La escuelita nos dio muchísimas alegrías y nos formó. Tanta gente, compañeros nuestros que no podían pagar la cuota y se les permitía seguir yendo y hoy son amigos nuestros. Agradecimiento de parte mía y de todos, nos pone realmente tristes esta noticia. El agradecimiento va a quedar siempre”, fue el sentido mensaje que le hizo llegar a Miguel un ex alumno que hoy es un destacado profesional.

La noticia que nunca hubiera querido dar

Así Miguelito dio a conocer en Facebook una información especial y triste, que lo tiene a él como protagonista: