Neuquén La Mañana Choque Choque con un colectivo terminó mal: se bajó del auto y fue atropellado

El hecho de violencia fue a la altura del hospital Heller, donde el conductor del auto fue atendido. "Me pasó las ruedas por encima", denunció.







El incidente de tránsito habría ocurrido en el Oeste neuquino durante el Día de la Madre. Gentileza @MovilRigo

Un vecino de Neuquén denunció que sufrió un particular choque de un colectivo de la línea 5 cuando conducía su auto por calle Godoy en dirección a la meseta. Según su versión, después de dañarle el auto, el chofer se negó a dialogar y lo atropelló. Fuentes policiales aseguraron que la denuncia aún no fue realizada formalmente este lunes.

"Venía subiendo por Godoy con mi familia lo más bien. El colectivo se tira a la orilla a bajar pasajeros y yo me adelantó, el colectivo vuelve a salir, pero no pone guiño y me lleva por delante el espejo", comenzó su relato Rodrigo, un vecino del oeste que llamó a Radio 7 para contar lo sucedido. La altura del siniestro fue en la parada de colectivos ubicada en la cuadra del Hospital Heller.

Cuando frenó adelante del colectivo y se bajó para pedirle la información del seguro y así poder cubrir los daños, este se rehusó. "Comenzamos a discutir, no me quiso dar los datos y me cierra la puerta, encima se reía de mí", narró el conductor sobre la situación de violencia y agregó: "Yo no lo niego, le pegué piñas a la puerta".