Cinco cuadras de fila y once horas de espera por el kit escolar en el Oeste

Si bien todas las familias deben hacer algunas compras para complementar el kit escolar, recibir las mochilas y guardapolvos representa un gran alivio económico para los padres. Este año, los guardapolvos cuestan desde 12 mil pesos en las tiendas de Neuquén, y las mochilas más básicas no bajan de los 35 mil, aunque hay opciones con carrito o más sofisticadas que ascienden hasta los 135 mil pesos.

Entrega de kit escolar 11.jpg Claudio Espinoza

Adriana, otra de las mamás que esperaba en la fila desde la madrugada, explicó que el mayor gasto que hacen, incluso con los kits de la Municipalidad, se basa en la compra de zapatillas y el equipo de indumentaria para las clases de educación física. Con hijos en la escuela primaria, los padres suelen ser previsores con el crecimiento y compran ropa holgada para que les dure todo el año.

"El año pasado me dieron un guardapolvo talle 6, porque te daban el talle según la edad y el grado, pero a mi hija le quedó chico y me hicieron la excepción de cambiarlo por un talle 8", expresó la mujer. Atentos a este tipo de inconvenientes, los coordinadores del Municipio colgaron esta vez los guardapolvos señalizados por talle, con el objetivo de que los padres puedan ver las dimensiones y así elegir el tamaño adecuado.

Frente a la inflación pronunciada de los últimos meses, comprar los útiles y mochilas para la escuela se volvió una tarea difícil. Desde las librerías de la ciudad aseguraron que los padres, incluso los de estudiantes de escuelas privadas, buscan precios y reciclan artículos del año anterior, por lo que ya no se notan las compras masivas que eran habituales en febrero.

Entrega de kit escolar 02.jpg Claudio Espinoza

Para las familias con menos ingresos, el kit gratuito de la Municipalidad les permite tener lo esencial para iniciar las clases, con elementos que suelen rendir por los primeros meses de escuela. "Hay que comprar más hojas cada dos o tres meses, pero siempre depende de cuánto lo cuiden los chicos y la cantidad de tarea que les den", aclaró Guadalupe, que ya había retirado el kit en años anteriores.

Tras doce horas de espera, tres adolescentes salieron de la sede de Novella y Godoy con sus mochilas equipadas. Uno de ellos llevaba su guardapolvo azul de la escuela técnicas, mientras que otras dos chicas revisaban el resto de los útiles. "Lo que más nos sirven son los cuadernillos", dijo una de las jóvenes y aclaró que en sus clases utilizan también carpetas, que deben comprar, así como los elementos para las clases de plástica.

"Vamos a usar las mochilas del año pasado, pero también aprovechamos las que nos dan para usar cuando vamos a la plaza", explicó la adolescente, que toleró las once horas de espera con pocas comodidades. Los tres llevaron una lona para sentarse en el suelo y un equipo de mate que loa acompañó durante toda la noche.

Cerca del mediodía, la fila seguía siendo extensa. Cuando el calor empezaba a apretar, algunos se cubrían el rostro con los abrigos, ya inútiles, que habían llevado para pasar la noche. Otros se resguardaban bajo la sombra de los cercos de una construcción cercana y los más ingeniosos usaron las mantas con las que se habían tapado de noche para crear carpas atadas a los alambrados. Los más pequeños descansaban dentro de los cochecitos de bebé y otros se enfrascaban en las pantallas de los celulares con la intención de acelerar el paso del tiempo.

Entrega de kit escolar 07.jpg Claudio Espinoza

El ritmo aletargado de la esperaba mutaba ni bien cruzaban la puerta de la delegación municipal. En cuatro mesas desplegadas, el personal trabajaba a toda velocidad para tomar los datos de los beneficiarios y hacerlos firmar el recibo de entrega. Desde una esquina los empleados armaban los kits en base a la necesidad de cada alumno: el talle del guardapolvo, la mochila de estampados abstractos en tonos rojo o azul y el tipo de útiles adecuados para cada nivel de escolaridad.

Pese a ese ritmo acelerado, la espera se hacía larga. "Avanza demasiado lento", dijo Graciela, otra mamá que llegó a las 3 de la mañana a hacer la fila y que todavía estaba cerca de la puerta. Por más que la apertura se adelantó una hora, la cola seguía extendiéndose y ya daba la vuelta por el Centro de Transferencia de residuos. Sin posibilidad de sacar turnos pero acuciados por la necesidad, muchas familias resignaban sus tareas programadas para recibir el kit.

Entrega de kit escolar 08.jpg Claudio Espinoza

"Yo trabajo independiente, vendo rosquitas y pastafrola", dijo una de las mamás, que tuvo que resignar una jornada de ganancias para poder hacer la fila. "Por suerte tengo quién me cuide los chicos, pero los que no pueden, los tienen que traer sí o sí", aclaró otra sobre la necesidad de llegar antes, también por miedo a quedarse sin útiles. "Una vez llegué a última hora y ya no quedaban kits, me lo dieron igual, pero tuve que esperar una semana más", afirmó.

Si bien no había demasiadas indicaciones sobre el esquema de retiro del kit, muchas familias ya habían retirado los útiles en los años previos, por lo que colaboraban con el resto de los papás. Aclararon que este año se notó mayor presencia de familias, en parte empujados por las subas en las librerías, pero coincidían en que la fila avanzaba con gestos respetuosos y sin personas que buscaran adelantarse.

Cómo funciona el kit escolar de la Municipalidad

Por quinto año consecutivo, la Municipalidad de Neuquén entrega el kit escolar a los estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Para acceder al beneficio, es necesario gestionar primero el boleto estudiantil gratuito, por lo que hace falta hacer el trámite de validación de la tarjeta SUBE. El boleto gratuito, en un contexto de incrementos en los precios del transporte público, también alivia a muchas familias que tienen varios hijos en edad escolar.

Desde el gobierno local aclararon que el kit incluye mochila, guardapolvo y útiles escolares (cartuchera, carpetas, cuadernos, lapiceras, lápices). En esta oportunidad también están incluidos los estudiantes con domicilio en Neuquén que asisten a la EPEA, en Plottier, quienes también recibirán una bombacha de campo, así como guardapolvos azules para los estudiantes de las técnicas.

Entrega de kit escolar 13.jpg Claudio Espinoza

Desde este martes 27 de febrero empezará la entrega del kit escolar para estudiantes de Neuquén. “Esto es una ayuda, un acompañamiento para las familias neuquinas que apuestan a la educación”, dijo el intendente Mariano Gaido sobre esta inversión de 500 millones de pesos que hace el Estado.

Días y lugares

Los operativos de entrega se llevaran adelante durante este martes 27 y miércoles 28 de febrero, de 9 a 18, y a partir del 1 de marzo de 9 a 15. Podrán retirar su kit en:

- Museo Nacional de Bellas Artes (Mitre y Santa Cruz)

- Municipalidad del Oeste (Novella y Racedo)

- Centro Cultural del Oeste (Dr. Luis Ramón y Racedo)

Requisitos para obtener el kit escolar