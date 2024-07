Claudio Domínguez criticó el paro docente y apuntó a la interna de ATEN: "Están midiendo fuerzas"

El diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) , Claudio Domínguez, criticó el paro docente de 48 horas que comenzó este miércoles en Neuquén y aseguró que la medida de fuerza responde a una interna gremial de ATEN y no a una oposición genuina a la ley que destina un plus salarial para los trabajadores de la educación.

"Ellos mismos demuestran que este paro es un absurdo, que no tiene sentido porque este incentivo profesional docente es voluntario", dijo Domínguez y agregó: "Quedaron expuestos porque el gobierno provincial hizo un registro para que cada uno de los docentes que no quieren recibir este incentivo se puedan anotar. De 27.472 docentes se anotaron 17 nada más".

"Es un paro sin sentido y caprichoso, que lo único que demuestra es una interna gremial que la están pagando los chicos", se lamentó.

"No se vulneran derechos, no se tocan los sueldos ni lo arreglado por el gremio con el gobierno del IPC mensual. Ellos saben que es un plus, no atenta contra el derecho a huelga. Hicieron huelga y no atentó contra ese derecho", agregó el diputado provincial

Para Domínguez, los estudiantes de Neuquén son rehenes de una interna del gremio ATEN, donde las distintas corrientes buscan ganar terreno para las elecciones de autoridades dentro del sindicato.

"Estos paros se deben a que el próximo año el gremio tiene elecciones. Están midiendo fuerzas entre Lagunas y Guagliardo y los únicos que pierden son los niños, niñas y adolescentes que se les violan sistemáticamente sus derechos a la educación", aseguró el legislador.

En ese escenario, señaló que el gobierno debe tener más firmeza a la hora de ejercer controles sobre el trabajo que hacen los educadores en las escuelas públicas. "El gobierno se tiene que poner firme y hacer controles inteligentes, como los psicólogos y médicos que emitieron cientos de certificados truchos", dijo en relación al caso del psicólogo de Andacollo y otros médicos que emitieron certificados para justificar las inasistencias en los colegios.

La educación como derecho esencial

Domínguez insistió en la importancia de priorizar el derecho de los estudiantes neuquinos a tener clases de manera regular. "Estoy convenciendo a cada uno de los diputados que tenemos que ir, si sigue el paro, para que se genere una consulta popular vinculante para que el pueblo decida. Ni el gremio ni el gobierno, que el pueblo decida si la educación tiene que ser un derecho esencial", aseguró.

También afirmó que los directores deberían tener una carga pública. "El director es el encargado de que funcione la escuela. No puede ser que haya directores que cierren las escuelas y no dejen entrar a maestros a dar clases en algunas escuelas, que haya directores que no informen inasistencias", se quejó.

"En esa consulta popular también tenemos que empezar a evaluar cada uno de los grados, con evaluaciones periódicas a los profesores para ver si los chicos aprenden", aclaró el diputado.

Cómo sigue el paro docente

"Rechazamos el presentismo porque atenta contra nuestros derechos en el régimen de licencias, premiando a quienes vayamos a trabajar enfermos", se quejaron desde el gremio ATEN, y reclamaron: "No necesitamos premios, necesitamos condiciones de trabajo y salarios dignos".

El último plenario de Secretarios Generales de ATEN, que se celebró en la ciudad de Zapala, resolvió cinco nuevos paros para oponerse a esta medida. Las medidas de fuerza de esta semana comenzaron este miércoles 31 de julio, con una marcha provincial, y continuará el 1 de agosto, con acciones en el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Para la próxima semana se esperan tres días sin clases. La medida aprobada en el plenario incluye un paro de 72 horas, que comenzará el martes 6 de agosto y continuará el 7, con una permanencia en Casa de Gobierno durante las dos jornadas. El tercería de paro será el jueves 8, cuando está prevista la celebración de nuevas asambleas por seccional para definir los pasos a seguir.

"Los problemas de la escuela pública no se solucionan persiguiendo, estigmatizando ni demonizando a los docentes que exigimos mejores condiciones para enseñar y aprender", reclamaron desde el sindicato tras anunciar otros cinco días de medidas de fuerza, en rechazo al plus salarial y en reclamo de mayor presupuesto para garantizar las buenas condiciones edilicias en los colegios de Neuquén.