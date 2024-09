Clausuran una empresa constructora en un ambicioso loteo de Villa El Chocón: el motivo

Los inspectores llegaron hasta el lugar tras una primera denuncia anónima que dejó una advertencia a la empresa constructora , en enero de este año, luego de comprobar que el hombre que está a su cargo y cumple su rol de sereno se encontraba en condiciones muy precarias. "No tiene calefacción donde vive, ni lugar para refrigerar sus alimentos, ni agua para consumo humano", detalló Olivia Genovesi , directora provincial de Fiscalización y Multas de Trabajo, a cargo de Policía de Trabajo e Higiene y Seguridad.

En diálogo con LMNeuquén, la funcionaria provincial agregó que esta mañana los inspectores volvieron a verificar las condiciones en las que se encontraba el trabajador y constataron que la empresa no había corregido la situación, pese al acta de inspección que recibió en enero. "Al ver que no adecuó las condiciones mínimas de trabajo, se procedió a la clausura temporal ", confirmó Genovesi.

Afuera del barrio que se está loteando hay varias máquinas que están paradas, lo que hace presumir que todavía no se avanza con la construcción de ninguna casa. No obstante, y por dichos del trabajador, éste reside en el lugar hace nueve meses y cumple tareas de cuidador. "Está en etapa de loteo", afirmó la directora de Fiscalización

El trabajador es oriundo de la provincia de Río Negro. Está solo y tiene aproximadamente 30 años. Manifestó que ni siquiera tenía alimentos para consumir, ya que la vivienda donde reside está bastante lejos del área urbana. "Dice que no le estaban pagando su sueldo. Tampoco tiene recibos para mostrar. Le hacían depósitos de 200 mil pesos, pero no eran ni mensuales ni quincenales. Nada de forma continua. De todas maneras, es lo que dice el empleado. No se pudo constatar que eso sea cierto", aclaró Genovesi.

Además de cumplir tareas como sereno del lugar, durante el día se ocupa de regar un sector.

Clausura temporal preventiva

Lo nuevo en el caso, que se encuentra como de explotación laboral, es la clausura temporal preventiva. Ahora, y de acuerdo al paso a paso del procedimiento legal administrativo, la empresa comitente -a cargo del trabajador- tiene que presentar toda la documentación requerida en las áreas de Seguridad e Higiene y Policía del Trabajo. Más adelante, tendrá que pagar una multa.

En relación al trabajador, los inspectores le explicaron que debía abandonar el lugar de trabajo de inmediato ya que vivía en un espacio en el que estaba expuesto a riesgos para su salud, atento a las condiciones inadecuadas y de vulnerabilidad registradas por esa dependencia provincial.

A través de un comunicado, recordaron que "dentro de las funciones otorgadas por la ley provincial N°1628, la Subsecretaría de Trabajo tiene el deber de hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene adecuadas para el desarrollo de las tareas laborales.

"Es por esto que se realizan diversas inspecciones de manera espontánea, involucrando a sectores del organismo para que realicen las intervenciones pertinentes según el caso", manifestaron.