Comerciantes del centro, atemorizados: "Es un peligro para la sociedad"

En diálogo con LMNeuquén, la comerciante recordó que habló tres veces con el hombre. "Le pedí que levante el colchón y se retire. Pero no me dio bolilla. No estaba en sus cabales. Entonces llamé a la Policía, y entre efectivos policiales lo retiraron de la vereda. Pero los agredió, a uno de ellos lo empujó; y más tarde provocó disturbios en un café de la esquina (de Alderete y Buenos Aires). Él quería pelear, y estamos todos de acuerdo...siempre viene agrediendo y molestando. Los comerciantes le tenemos miedo", relató.

Comentó que en otra oportunidad le robó productos de una heladera, pero la dejó pasar. "Si él no está en sus cabales, se manda alguna...¿qué vamos a hacer? es un hombre grandote...más que hablarle no podemos. Yo tuve miedo, le llamé la atención porque soy la dueña del local, y no queda bien tampoco que en ese estado, no sé si alcoholizado o drogado, esté tirado en un colchón. Le hablé pero no me hizo caso. La empleada del local le tiene miedo, mis hijas igual", comentó.