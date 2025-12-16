Con sedes confirmadas, los neuquinos reprograman sus viajes para ir al Mundial 2026: cuáles son los precios

En las agencias de Neuquén se vendieron muchos viajes a Miami y hoy consultan para reprogramar los traslados y estar presentes en los partidos.

Después del sorteo que definió los grupos y las sedes para la selección argentina de fútbol en el Mundial 2026 , muchos neuquinos que habían comprado pasajes aéreos a Miami hoy consultan en las agencias de viajes para reprogramar su estadía y quedarse en Dallas o Kansas City , las ciudades en las que jugará la albiceleste durante la fase de grupos. Si el equipo avanza en el torneo, los hinchas deberán pagar unos 2500 dólares más por cada partido adicional.

Mariana Machado, titular de una agencia de viajes de Neuquén, explicó en una entrevista con LU5 que la mayoría de los neuquinos habían comprado paquetes prearmados sin conocer las sedes oficiales para la selección argentina, mientras que otros habían optado por trasladarse a Miami con la ilusión de que el equipo juegue en Florida o en otras ciudades de la costa este.

"Se estimaba que le iba a tocar la costa este, en lugares como Miami, Boston o New York, pero fue por sorteo y finalmente no", dijo y aclaró que las ciudades de los partidos no están tan distantes de Florida. "Por suerte no tocó en este caso San Francisco, que ahí sí nos iríamos la costa Oeste, al otro lado del país", señaló.

Machado aclaró que los clientes neuquinos llaman a la agencia para comprar vuelos internos, desde Miami a Dallas o Kansas City, lo que podría implicar un gasto adicional de mil dólares por persona a cada paquete.

Sorteo Mundial 2026 Argentina

"Había muchos paquetes ya prearmados de los mayoristas y se vendían desde noviembre, pero ahora se organizan con vuelo interno desde Miami hasta Kansas o Dallas", dijo y agregó: "De Miami a Kansas, es el primer partido, de ahí a Dallas y el regreso a Miami, cuesta unos mil dólares por persona".

La agente de viajes aclaró que algunos neuquinos compraron su paquete con entradas y alojamiento incluidos. Otros, en cambio, optaron por la improvisación: organizaron un viaje a Miami, una ciudad que tiene muchas frecuencias con Buenos Aires, y desde ese punto pretenden buscar entradas por su cuenta en las sedes que fueron sorteadas. “Nosotros las agencias de viajes entradas sueltas no vendemos, no tenemos acceso a las entradas sueltas”, recordó.

"Miami es un hub aéreo, quiere decir que es un centro de distribución de American Airlines para todos Estados Unidos", dijo Machado y agregó: "Se dice que van a aumentar las frecuencias de vuelos debido al Mundial. Se espera que aparezcan nuevos horarios y opciones".

Los precios para viajar al Mundial 2026

A pesar de que muchos optaron por la ciudad de Miami como base para moverse en Estados Unidos, aquellos que no hayan comprado sus paquetes pueden optar por trasladarse directamente a Kansas City o Dallas. El consejo es optar por la ciudad texana, que tiene mayor conectividad aérea y es la ciudad en la que la selección argentina jugará dos partidos de la base de grupos.

Messi-Selección-Festejo-Portada

"Un vuelo a Dallas desde Ezeiza cuesta unos 3 mil dólares por persona el ida y vuelta, son valores mundialistas", dijo Machado y aclaró que "en otro momento, fuera del Mundial, podría salir 1100 dólares".

Así, una alternativa incluye el viaje a Dallas desde la Argentina con un traslado interno a Kansas City para uno de los partidos. La agente de viajes aclaró que, además de los vuelos internos, "se organizan viajes por tierra con empresas de traslados. En Estados Unidos se usa mucho el alquiler de auto y es una alternativa cuando son varios, cuatro personas por ejemplo". Entre ambas ciudades hay una distancia de unos 800 kilómetros.

En un contexto de alta demanda por el Mundial, los precios de los alojamiento también son costosos. En Kansas, una ciudad de poca actividad turística, los valores pueden alcanzar los 400 dólares la noche, un precio muy superior al que se publica en otras fechas.

Machado dio detalles de un paquete estándar para ver a la Scaloneta. "Las tres entradas a los tres primeros partidos y 12 noches de alojamiento, para abarcar las fechas que juega Argentina, cuestan unos 8 mil dólares por persona. A eso hay que sumar 3 mil dólares de vuelos", dijo y aclaró que, así, hay que desembolsar un mínimo de 12 mil dólares para el viaje completo.

-festejo messi- argentina francia mundial qatar

Pese a que la mayor demanda anticipada suele darse para la fase de grupos, el equipo podría avanzar en la competencia. Así, muchos hinchas deciden prolongar su estadía para ver los siguientes juegos, que serán en ciudades cercanas a las primeras sedes.

Si avanza a la etapa de 16avos de final, el equipo capitaneado por Lionel Messi deberá jugar en Miami. Si gana y pasa a la siguiente etapa, el partido será en Atlanta, también una zona más cercana a la costa Este del país.

“A medida que se va sumando partidos, tenés que ir sumando de a 2.000 dólares, 2.500 dólares más o menos entre entrada, alojamiento y traslados hacia donde tengas que irte“, indicó Machado sobre los costos adicionales para quienes deseen seguir a la selección en etapas posteriores.

Si bien los costos son altos, la agente de viajes invitó a todos los hinchas de la selección a animarse a vivir la experiencia, sobre todo si se tiene en cuenta que las agencias permiten financiar los paquetes en cuotas. "Se pueden pagar hasta el momento del viaje y todavía tenemos siete meses por delante", dijo y alentó a los fanáticos: “Que la gente se anime, el que pueda que vaya y lo disfrute a ver el último mundial de Messi”.