Continúan los problemas con la recolección de residuos en Plottier

Los trabajadores del sector de recolección de residuos de la Municipalidad de Plottier denunciaron que no cuentan con los camiones necesarios para poder brindar el servicio adecuado en la ciudad, y que desde la comuna les piden más tiempo para invertir.

LMNeuquén dialogó con uno de sus representantes, quien aseguró que de los cinco camiones que tiene la Municipalidad solo funciona uno, por lo que no pueden llegar a todos los barrios con el servicio de recolección de residuos.

recolección de residuos plottier El estado de los camiones de residuos de Plottier. Foto: Gentileza.

"Nos dicen que no tienen plata para comprar camiones nuevos, pero le pagan a otros camiones que vienen de Buenos Aires 30 millones de pesos por mes. Años atrás la ciudadanía dijo que no quería privatizar el servicio, pero pagan estos dos camiones de mañanera privada sin una licitación previa desde la gestión del anterior contador", denunció el trabajador, que pidió no ser identificado.

Los trabajadores comentaron que hoy tuvieron una nueva reunión con funcionarios municipales a quienes les plantearon una vez más la urgencia de la inversión de nuevos camiones para poder atender la recolección de residuos de todos los barrios y que se fueron con el compromiso de que en una semana iban a tener novedades al respecto.

Mientras tanto, la peor parte se la llevan los vecinos, quienes ven por días sus bolsas de basura descansar en los canastos, bajo el sol y juntando olor y moscas. "La recolección va a seguir, como podamos, con un solo camión", alertó.

Qué dijo la Municipalidad

Días atrás, Roberto Martínez, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Plottier, había explicado a LMN que desde su asunción realizan un análisis de esa dependencia municipal para poder organizar principalmente al personal.

Martínez había confirmado la falla en los camiones y la situación del personal que no todo era de planta y aseguró que trabajan en darles una solución".

En tanto, el Concejo Deliberante también tomó cartas en el asunto y aprobó una comunicación donde le pidieron al intendente Luis Bertolini la compra de camiones para la recolección de residuos domiciliarios, riego y motoniveladora.

basura plottier

Justamente el reclamo había sido iniciado por los trabajadores y los concejales de todos los bloques políticos aprobaron la comunicación donde le solicitaron al intendente el análisis de la posibilidad de adquirir la maquinaria necesaria.

También aprobaron otra comunicación dirigida a la Legislatura donde le pidieron que informe el estado del leasing aprobado por el Concejo Deliberante en el año 2023, por el que se pretendía comprar un camión recolector.

Carlos Ponce, concejal por Comunidad y secretario general del Sindicato de Empleados de Trabajadores Municipales de Plottier (SEMP) aseguró que "la recolección de residuos está en una situación de emergencia" y contó que en algunos sectores de la ciudad el camión recolector pasa una sola vez por semana y destacó la importancia de invertir en más camiones para atender a todos los barrios con la frecuencia indicada.