Cutral Co celebra su aniversario con convocantes espectáculos: la grilla de artistas nacionales

Este 22 de octubre, la ciudad de Cutral Co celebra su 91° aniversario con una masiva fiesta popular que se extenderá durante toda la semana. El Parque de la Ciudad será el escenario de un convocante evento, que promete reunir ritmos clásicos con los artistas más populares del momento.

ANIVERSARIO CUTRAL CO.jpg

Con entrada libre y gratuita en el Parque de la Ciudad, los festejos prometen convocar no sólo a los habitantes de Cutral Co sino a muchos que llegan desde localidades vecinas para no perderse los espectáculos.

Actividades deportivas por el aniversario

Además de los shows al aire libre, la semana de aniversario se vivirá como una verdadera fiesta en Cutral Co. Ya se anunció la 13ª Vuelta Ciclística Ciudad de Cutral Co que se llevará adelante en el marco del 91°Aniversario de la Ciudad. La competencia se realizará del 25 al 27 de octubre e incluirá las categorías Elite y modalidad Sub-23.

Este evento no solo destaca el talento de los ciclistas, sino que también reúne a la comunidad en una festividad del deporte; en este sentido, el intendente municipal Ramón Solano Rioseco afirmó: "Estamos felices de poder realizar una vez más esta competencia. Se ha vuelto un evento nacional y esto estimula a que los más chicos y los jóvenes comiencen con el deporte y más específicamente con el ciclismo, que es una disciplina que en nuestra ciudad en particular, tiene muchos adeptos".

RAMÓN RIOSECO-ESCULTURAS- CUTRAL CO.jpg

Además, el mandatario comunal señaló "al convertirse en una vuelta de relevancia nacional, nos demanda mayor compromiso para que la organización y todo se realice en óptimas condiciones. Ojalá que las condiciones meteorológicas ayuden a que todo salga excelentemente y de igual manera, estamos muy agradecidos con los equipos que van a representar a nuestra ciudad y a la zona.

A esta carrera se suman otros eventos, como clases de zumba, campeonatos de handball, patín, postas y ajedrez.

Una agenda cargada de actividades

Además de los shows más convocantes y las competencias, habrá otras actividades, como encuentros corales de adultos mayores, té literarios, actividades de danzas, y hasta un encuentro de planeadores.

También se informó que Laura Lewin, reconocida capacitadora, autora de numerosos libros y consultora experta en gestión educativa, neuroeducación y manejo del aula, llegará a Cutral Co para compartir sus conocimientos en dos talleres imperdibles. La cita es este jueves 17 de octubre y se pueden adquirir entradas a través de los canales oficiales de la Municipalidad.