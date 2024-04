Cutral Co: se firmaron convenios para llevar gas a zonas rurales

Además, se extenderá la red de gas a barrios de la ciudad que aún no cuentan con el servicio.

A poco del inicio del invierno, en Cutral Co realizaron la firma de diversos convenios que permitirán expandir la red de gas hacia las zonas rurales de la localidad, pero esto no es todo, sino que también se incluirá a barrios que todavía no cuentan con el servicio.