De qué se trata la droga "zombie": un analgésico que puede ser letal

En Estados Unidos, la droga ha desatado una epidemia de casos con un aumento marcado de muertes e ingresos hospitalarios por sobredosis de fentanilo y sus análogos, o la mezcla de fentanilo con otras drogas sintéticas. Pero no es un problema de salud pública que empieza y termina en Estado Unidos. El consumo ilegal e indiscriminado de esta sustancia, que está causando 300 muertes por día, se extiende como una sombra a otros continentes y comienza a acechar en Argentina.

De qué se trata esta droga, cuáles son sus efectos, dónde se consigue, cómo prevenir(se). En diálogo con LMNeuquén, el médico toxicólogo de la Provincia, Horacio Trapassi, brindó todos los detalles.

En principio, hay que decir que es un fármaco lícito que se utiliza con fines terapéuticos para tratar dolores muy fuertes, como los que se pueden vivenciar en una sala de terapia intensiva.

Trapassi advirtió que la droga "zombie" en otras temporadas referenció a otras sustancias ilícitas de abuso como las catinonas sintéticas que no tienen ninguna utilidad terapéutica. Incluso también a los cannabinoides sintéticos, totalmente fabricados en un laboratorio. A veces mezclado con la xilacina, un potente analgésico veterinario. "Este año, puede ser que la jerga le llame droga zombie al fentanilo. Pero es un fármaco lícito que pertenece a la familia de los opioides como la morfina, el tramadol o la codeina. Mucho más potente, 100 veces más potente que la morfina", sostuvo.

Usado correctamente, agregó, el fentanilo es terapeútico, en tanto "se indica para cuadros de dolor muy extremos, como los que generan procedimientos invasivos que son propios de una terapia intensiva". Sus principales efectos son la sedación y la analgesia. Puede venir en parches que se colocan en la piel para dolores crónicos. Pero lo más común, advirtió el especialista, es que se aplique por ampollas inyectables.

Los pro y los contra del fentanilo

"Son excelentes analgésicos, pero tienen la capacidad de generar dependencia. Es decir, calma el dolor, pero podrías caer en un consumo problemático. Tiene un efecto sedativo que a la vez deprime el sistema nervioso y respiratorio. De ahí viene la analogía con los zombies, por el efecto narcótico. Ves a la persona perdida", describió.

Dependiendo la cantidad, Trapassi indicó que la droga puede causar otros estados: euforia, desorientación o estar en coma.

"Volviendo a la analogía, provoca un estado que algunos comparan con zombies. Pero hay muchas otras -sustancias- que producen efectos similares cuando se toman tranquilizantes recetados, hongos alucinógenos mucho o alcohol. Por eso, hay que tener una mirada crítica", reflexionó.

El fármaco deja de tener un uso terapéutico y lícito cuando se consume de forma indiscriminada y sin prescripción médica. También si se mezcla con otras sustancias como la xilacina.

"En Estados Unidos se desató una epidemia como consecuencia del suministro de medicamentos que contenían opioides para cualquier dolor, prácticamente. Por eso se muere muchísima gente por año", comentó el médico y secretario directivo de la Asociación Toxicológica Argentina.

Ocurre que la droga genera dependencia y la misma cantidad que por ahí necesitaba el cuerpo en un principio, ya no le alcanza ni le hace efecto, entonces necesita más.

"Tu cerebro se empieza a acostumbrar. Hay que ajustar las cantidades porque el efecto no es el mismo y empezás a consumir más. Pero esto tiene un límite. Cuando la dependencia es muy importante, hay más chances de hacer una sobredosis. Luego, una sobredosis de opioides puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Ahí está la causa de muerte: la gente hace un paro cardiorrespiratorio por sobredosis de fentanilo", explicó el médico toxicólogo.

No obstante la causa de muerte, que parece clara, el especialista no pudo atribuir su consumo a un factor, en lo específico. "Las posibilidades de inicio son variadas. Es tan personal el motivo", sostuvo. Aunque en Estados Unidos, puntualizó, el problema inició mayormente por indicación del personal de salud.

Cuál es la sustancia que más se consume en Argentina

"Acá, en Argentina, no es (la adicción) prevalente. Es el alcohol, como en el resto del mundo. Nuestro problema sigue siendo el alcohol, por consumo per cápita. Nuestro gran problema no son los opioides, aunque hay que prestarles atención, porque puede pasar en cualquier parte", sostuvo.

El alcance de la crisis mundial de los opioides, en América viene dado por la mezcla de fentanilo y sus análogos y otros opioides sintéticos. Mezclados con heroína u otras drogas han provocado un gran número de sobredosis mortales; y aumentan la fabricación de opioides y el tráfico intrarregional.

En cualquier caso, el problema es su utilización para fines que no son terapéuticos, ni tiene indicación médica o se comercializa en el mercado negro.

"De ahí la responsabilidad del personal de salud al recetar y que la gente acuda a la consulta y sea evaluada por un profesional. Bien utilizado, el fentanilo es uno de los fármacos más importantes para la medicina. Cualquiera de nosotros no quisiera atravesar un dolor extremo. Por eso tampoco se trata de tenerle miedo, si no de consumirlo bajo supervisión médica. Cuando hace falta, no es que de cabeza vamos a tener el problema de la dependencia", aclaró Trapassi.

La droga está presente en el circuito legal de los hospital públicos y privados. También se consigue en farmacias, pero con receta triplicada y archivada. "Su consumo está muy controlado, y cuando hace falta está muy bien, hay que usarlo, siempre bajo supervisión del médico", reiteró.

En Neuquén, no hay consumos problemáticos vinculados al uso de esta sustancia. Nada que al menos reciba tratamiento en el área Adicciones. Por ahora, no hay casos registrados.

"Reforcemos la prevención: es importante hacer la consulta médica y no automedicarnos. Ahí está la responsabilidad ciudadana y del profesional, del buen uso del fármaco". Horacio Trapassi, toxicólogo de la Provincia.

Su correlato con otros fármacos

El mismo criterio se puede aplicar con otros fármacos como los antibióticos. Aunque no generan la dependencia de los opioides, puede ocurrir que su consumo indiscriminado y sin indicación médica genere otro problema de salud pública. De hecho, hoy representa una gran estrategia mundial la lucha contra la resistencia antimicrobiana (RAM).

"No solo tiene que ver con el antibiótico mal indicado o la automedicación. La industria de alimentos usa antibióticos para que los animales estén sanos. Todo esto fue generando que a lo largo de los años las bacterias sean más resistentes. Entonces necesitamos cada vez más antibióticos complejos y potentes para infecciones que antes se trataban con fármacos mas simples", cerró.

Una serie que habla de las causas y los efectos de la epidemia de los opioides en Estados Unidos: Painkiller (Medicina Letal). Primera temporada, 2023. Netflix.