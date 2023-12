Denuncian sabotaje en Centenario: cortaron cables y se generó un desborde cloacal en varios barrios

El secretario de Agua y Saneamiento, Luciano Nagli , informó que fue alertado por el director de rebombeo de cloacas, Mario Cansino, a las 10.30 horas, que no había luz en el lugar y que habían descubierto que faltaban dos metros de tendido eléctrico que alimenta el pilar y éste al bombeo, y un medidor trifásico.

El funcionario municipal agregó que se encuentran trabajando "todos los equipos de agua y saneamiento esperando que se normalice el pozo, ahora trabajan cuatro equipos que succionan los líquidos para normalizarlo". Se mostró optimista de que el servicio cloacal se normalice a última hora de la tarde, mientras que, el servicio de luz se arregló enseguida por parte de EPEN.

image.png

Barrios con desbordes

Los barrios afectados son Vista Hermosa I y II, Cimalco, Eluney, Graciani, Devi, Sayhueque 1 y 2, barrio Patagonia y Tahuen Hue, con desbordes en barrio Sarmiento.

Además, Nagli solicitó a la ciudadanía que si sabe algo o si vio algo sobre el hecho vandálico se comunique o se acerque a la municipalidad.

A su vez, recalcó que el daño fue terrible y que "no es daño a la gestión, sino al pueblo. Que el pueblo sepa que lo que está pasando con el rebombeo es un daño a la ciudad, no a la gestión, no a Esteban Cimolai".

"Si estos equipos se queman no hay plata para repararlos, además que esos líquidos en la calle son un peligro", enfatizó.

image.png

El secretario indicó que calculan que entre este sábado y mañana domingo, el servicio vuelva a funcionar con normalidad.