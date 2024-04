¿Dónde van a quedar detenidos los asesinos de Juan Caliani si no hay lugar?

En la provincia que promete ser el futuro de todo un país, no hay un solo lugar para alojar detenidos. La crisis carcelaria lleva 17 meses con los penales cerrados y las alcaidías saturadas, por lo que cuando atrapen, acusen y soliciten preventiva para los asesinos de Juan Caliani , ¿dónde van a ordenar que queden alojados?

Ante este escenario, un Tribunal de Impugnación ofreció un combo de alternativas para la detención del acusado de violación: la cárcel federal, el traslado a otra provincia o lo que terminó ocurriendo, su detención en una alcaidía de Zapala que ya está completa.

Pero volvamos al tiempo presente. La Policía y la Fiscalía trabajan a destajo para detener a los autores del crimen de Juan Caliani, asesinado por defenderse durante un robo.

El crimen del colega sin dudas es uno de los casos más impactantes, de los denominados de alto perfil, por lo que hasta funcionarios provinciales salieron a brindar apoyo a la familia y garantizar la aprehensión de los asesinos.

Pero más allá de lo discursivo -porque robos hay todos los días, de a decenas, pero no transcienden- ya no basta con aludir a la pésima herencia, hay que tomar el toro por las astas y salir al ruedo para garantizar un mínimo de seguridad, ese mínimo es que no te maten en tu casa.

SFP Homicidio Juan Calani barrio La Sirena (13).JPG La Policía investigando el crimen del periodista Juan Caliani en mano de dos ladrones. Sebastián Fariña Petersen

Ni una alcaidía con espacio

Ahora, avancemos con la provincia arrumbada que recibió la actual gestión que incluye un sistema de persecución penal con penales cerrados y una crisis carcelaria declarada.

Suponiendo que con toda la información que tienen los pesquisas detienen a los autores. La fiscalía en 24 horas les formula cargos y piden la prisión preventiva porque están más que probados los riesgos procesales comenzando por el riesgo de fuga, hoy están prófugos.

Perfecto, no habrá juez o jueza que no dé por formulados los cargos y que no admita la prisión preventiva. Pero la pregunta es: ¿Dónde los van a alojar?

Anoten. Las cárceles están cerradas por hacinamiento y el pasado 22 de marzo el jefe penitenciario de apellido Olguín explicó al juez Gustavo Ravizzoli en medio de una audiencia pública: “En las alcaidías el cupo es de 72 plazas y hoy por hoy, hay 108 detenidos. Es imposible reubicar a esta persona”.

Es decir, en Neuquén no hay lugar para detener a los dos autores del crimen de Juan Caliani, por lo que la familia de nuestro colega deberá soportar otro capítulo más de horror.

Consejo: comiencen a buscar dónde los van a alojar porque son decisiones que se toman en cuestión de horas o por esas casualidades piensan dictarle una domiciliaria con tobillera electrónica y playstation.

A lo mejor, la justicia neuquina puede llegar a tener una mirada vanguardista y contemplar el alojamiento de detenidos en la casa de los responsables de la crisis carcelaria. Pregunto: ¿sobrará alguna habitación en la casa del ex gobernador Omar Gutiérrez o de la ex ministra de Seguridad Vanina Merlo, premiada con el cargo de titular del Ministerio Público de la Defensa? Cosas veredes.