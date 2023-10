Está dirigida principalmente a personas que no tienen trabajo y que no terminaron sus estudios secundarios. Cómo anotarse.

El Concejo Deliberante de Neuquén será escenario de un "evento solidario y gratuito" vinculado a la inserción laboral en la industria petrolera de la provincia. Buscan que las personas sin trabajo y que todavía no terminaron sus estudios encuentren una oportunidad en el petróleo.

Según contó Natalia Maciel, socia fundadora de la organización que trabaja con las neurociencias, la iniciativa está principalmente destinada a personas que actualmente no cuenta con un trabajo y que no han finalizado sus estudios secundarios.

"Somos un grupo de cuatro personas que formamos parte de varias instituciones como el Centro de Estudios Terciarios del Comahue (CETeC), la Asociación Abrazando Corazones del Barrio Confluencia y Doble A - Agencia de contenidos. A partir de la pandemia empezamos a hacer este tipo de encuentros porque como profesionales veíamos esta demanda de ayuda y pensamos en hacer algo para colaborar", contó Maciel en diálogo con RTN.

"Lo que veo en mi consultora de Recursos Humanos en la falta de formación. Muchas veces las personas tienen ganas y actitud para trabajar, pero le faltan herramientas. Por eso decidimos brindarles herramientas y armar una bolsa de trabajo que hoy tiene a más de 6 mil personas", manifestó.

"En este caso vamos a focalizarnos en el área administrativa, con todo lo que tiene que ver con control documental y la preparación del currículum y la entrevista. También contaremos con dos profesionales que hablarán de algo más vinculado al gas y petróleo", precisó.

petroleo petrolero ley vaca muerta La producción de petróleo y gas es una de las grandes fuentes de trabajo en Neuquén.

"La invitación está abierta a todas las personas interesadas, sobre todo a quienes no han podido terminar el secundario o que no lo han empezado y que por lo general no están insertadas laboralmente. También apuntamos a los jóvenes que están pensando qué van a estudiar. Necesitamos que se anoten previamente por la capacidad del salón y porque siempre ofrecemos un refrigerio, pensando que nuestro público es gente que está sin trabajo y en una situación vulnerable", advirtió.

"Se nos han sumado muchas empresas privadas, así que para motivarlos al final del evento se hacen preguntas sobre la temática y a medida que van respondiendo vamos entregando obsequios o premios. Sería como el test evaluativo", expresó.

"Por último señaló que recolectarán alimentos no perecederos para donar a merenderos. Si algún participante de la capacitación nos pide ayuda, también se le entrega parte de lo que se ha recaudado", concluyó.