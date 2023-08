Pese a la conmoción entre los vecinos del barrio, el comisario aseguró que no se enteraron de otros habitantes del sector afectados por las llamas o por la inhalación de humo. A su vez, aclararon que por ahora no están al tanto de que otras personas hubieran estado presentes en la casa al momento del siniestro.

incendio en cordon colon (4).jpg Claudio Espinoza

Tras el hallazgo de las dos personas fallecidas, se dio intervención a la Fiscalía, a personal de Bomberos, Criminalística y Medicina Forense, que están trabajando en el lugar para determinar las causas del incendio y la identidad de las dos víctimas fatales.

El comisario aclaró que la casa tenía un pilar de electricidad pero no estaba conectada de manera regular a la red. Por lo tanto, se alimentaba a través de un cable aéreo que tenía una conexión clandestina al tendido. Por otra parte, señaló que la vivienda no tenía servicio de gas natural.

En su recorrido por la vivienda incendiada, detectaron también la presencia de tres garrafas de gas envasado. "Se veían en buen estado, pero hay que hacer las pericias correspondientes para ver si tienen carga de gas o si tuvieron alguna incidencia en el siniestro", detalló Herbalejo.

incendio en cordon colon (2).jpg Claudio Espinoza

Aunque en épocas de bajas temperaturas se suelen dar incendios de viviendas a partir de la sobrecarga de estufas eléctricas u otros aparatos de calefacción que generan cortocircuitos en las conexiones clandestinas a la electricidad, desde la Policía aclararon que aún es prematuro sacar conclusiones sobre los causantes del fuego que, esta vez, se cobró la vida de dos hombres.

Otro triste incendio

Hace apenas diez días se produjo otro incendio fatal en una vivienda de madera de Senillosa. Una mujer de 44 años y dos niños de 11 y 2 años murieron a causa de las llamas, que se desataron minutos después de las cinco de la madrugada en su casa del barrio CH. En ese entonces, el comisario inspector Luis Mardones, coordinador operativo de Zona Periferia I, indicó a LMNeuquén que se descartó un cortocircuito, ya que no había conexión a electricidad. "La vivienda no tenía servicios, solo agua. Se calefaccionaban con una salamandra, por lo que esa podría ser una hipótesis", explicó Mardones y agregó que "a prima faci no hay nada que indique que haya sido ocasionado por un agente externo, pero aún no está el informe final de los peritos".