Dramático incendio en Rincón de los Sauces: una joven y dos nenes en estado crítico

El hecho ocurrió en la calle Mendoza de la ciudad petrolera, al lado del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad. En ese momento, un policía que custodiaba el edifico judicial, como todas las mañanas, escuchó gritos de una mujer que salió a la calle. Era la madre de los pequeños, que gritaba porque sus hijos se estaban quemando en la casa.

De inmediato, el policía y otro uniformado ingresaron con matafuegos a la vivienda y pudieron, en principio, rescatar a las dos criaturas del fuego. Había un brasero donde se habría originado el fuego, ya que la vivienda no tenía gas.

Como la ambulancia no llegaba y ante la desesperación, los dos policías trasladaron a las criaturas en el móvil policial, directo al hospital. "Somos humanos, no robot, el personal aún está en shock lo que pasó, no les quedó otra alternativa que actuar ante esta emergencia", relató. La mujer herida fue trasladada por los bomberos al hospital local en un principio.

La madre de los dos menores, de 28 años de edad, está en perfecto estado y la Policía aún tiene que determinar si estaba en el lugar del incendio, o en una casa contigua, donde vive su sobrina que fue trasladada en un primer vuelo sanitario, un helicóptero del Consorcio Vista contratado por el Sindicato Petrolero, a Neuquén capital.

La mujer tiene 18 años y presentaba heridas en distintos pates del cuerpo, en un intento de intentar salvar a sus hijos de las llamas, en la vivienda.

"Se activó el protocolo para trasladar en el avión sanitario a los heridos", dijeron desde los medios locales. Los dos menores heridos con quemaduras serán trasladados en un helicóptero del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) que está en Rincón de los Sauces.

Se confirmó que la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo de la Provincia, Luciana Ortiz Luna, estaba en Rincón coordinando el traslado de los heridos hacia el hospital Castro Rendón.