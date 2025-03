Dramático video de una enfermera neuquina que tiene un hermano con psicosis: "Por favor, que se haga viral"

Hospital de San Martín de los Andes Las ambulancias van en camino al cerro Chapelco.

Confesó que no le resulta "grato" exponerse públicamente y viralizar su voz para hacer conocer el drama que están pasando como familia. Conscientes de que la problemática de salud mental en la provincia atraviesa a muchas otras personas, expresó: "No me quiere imaginar esas familias que quedan a la deriva, a esos pacientes que citan cada 72 horas, cada una semana para ver cómo están, cómo se sienten, si están cómodos. Para ellos, eso es una rehabilitación. Es una terapia, es un acompañamiento. Para mí no".

Sin un plan de contención externa

Consideró que sin un plan de externación, sin un acompañamiento, es muy difícil salir adelante. Es decir, no basta con una internación, en la que pueda haber acuerdos y desacuerdos, aciertos y desaciertos. "También mucho maltrato emocional", se quejó Andrea.

Hospital Ramón Carrillo San Martín de los Andes -VALIDA 1200-

De pronto, su hermano se va de alta de un momento para otro. "Todo lo que se habló, queda en la nada", agregó la mujer.

"Por eso hoy hago este video, porque hoy justamente van a cambiar una epicrisis para poner otro tipo de diagnóstico porque él es una persona que está bien, que se lo ve bien. Y la verdad que no es así. Y no es que uno se lo quiera sacar de encima. Esto nos sobrepasa. Va más allá de nosotros", indicó.

Se sienten "abandonados"

Denunció también que fueron a hablar con el equipo de Salud Mental del hospital, donde "amablemente" le pidieron que busque ayuda externa si no le gustaba el diagnóstico. "Y justamente, como se dieron cuenta que no nos gustó, ellos lo van a cambiar. Le falta mucha parte humana a Salud Mental", denunció.

Al respecto, advirtió que la legislación vigente en materia de Salud Mental "está mal" porque no ofrece un apoyo efectivo al paciente y a la familia que lo está ayudando.

San Martin de los Andes Turismo Georgina (4).JPG

"Y si te vamos a pedir ayuda justamente y no querés poner tu sello, no cambies un diagnóstico porque ya un médico tratante durante 16 años lo mal diagnosticó y lo medicó de mala manera y hoy están haciendo lo mismo. Y así como lo estamos pasando nosotros, yo creo que muchas familias más en esta ciudad, San Martín de los Andes, en Neuquén, en Argentina, lo deben estar pasando", expresó.

Apeló a que el video se haga viral y a que muchas familias puedan empatizar y reclamar por "este abandono". También hizo cargo al hospital de San Martín de los Andes de lo que pueda pasarle a su hermano si vuelve a recaer en su psicosis y adicción; ya que resulta ser un peligro para sí mismo y su familia compuesta por un adulto mayor de 80 años y una menor de 8. "Hoy está en situación de calle. No encontramos un alquiler para él. Lo atienden, para no mentir, una vez a la semana, 15 minutos, y nada más, en el servicio del hospital", resumió, en diálogo con LMNeuquén.

El caso, actualmente, lo maneja la dirección del hospital. "La médica tratando es la que no quiere derivar y solo tiene que colocar que él va a seguir su tratamiento en la comunidad terapéutica, el lugar que él eligió para rehabilitarse. También le están negando su derecho", comentó la trabajadora del hospital de San Martín.

Mujer de San Martín de los Andes denuncia abandono del hospital

Incluso, su familia le está pagando la medicación al 100% que no cubre la obra social de la provincia ISSN. "Desde el hospital nunca salió con un plan de contención, como sucede con todos los hospitales, donde están acostumbrados a que el paciente caiga una vez y otra vez. Y nosotros no queremos eso. Así como estamos, creo que vamos a terminar judicializando el caso", señaló.

El drama que viven es similar al que pasan otras familias con pacientes psiquiátricos que no encuentran apoyo. "Me gustaría que por favor se viralice y se sepa que hay un mal manejo, que las entidades se lavan las manos de un lado a otro; que no quieren hacer la derivación, no quieren poner su sello. Y si vamos por las leyes, sabemos que están mal hechas también", manifestó.

Solicitó al equipo de salud del hospital que sean "más humanos, más comprensivos" y traten de "no abandonar a la familia" como hicieron con ellos el lunes, cuando a su hermano le dieron el alta y "lo dejaron a la buena de Dios" para que regrese a las 72 horas y lo vuelvan a ver en una semana. "Es algo que molesta, incomoda", sostuvo la enfermera.

"Ojalá muchas personas puedan comunicarse para sensibilizar acerca de lo mal que la están pasando como familias. Y como equipo de Salud Mental, tienen que darse cuenta que realmente están fallando, que hay una gran grieta con las familias y con los pacientes", cerró Andrea.