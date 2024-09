El incendio en Rincón de los Sauces sacó a la luz la dramática situación del hospital: "Un accidente con tres víctimas ya es una catástrofe"

Tras el dramático incendio que causó heridas graves en una joven y dos niños de Rincón de los Sauces , desde el hospital local aseguraron que no están preparados para atender este tipo de emergencias porque no cuentan con los recursos humanos suficientes y solo funcionan dos ambulancias de su flota de seis vehículos.

"Por lo general no pasa nada, pero cuando se producen estos accidentes, no estamos preparados", afirmó el médico y agregó que para esta semana estaba previsto retirar una de las ambulancias que se mandaron a arreglar. "Hasta que se arreglen, la Subsecretaría debería mandar un vehículo", contó.

Incendio grave Rincón.jpg Las víctimas fueron trasladadas de urgencia en una camioneta de Bomberos.

"No hace falta que sea un accidente masivo, un accidente con tres víctimas ya es una catástrofe porque ni siquiera tenemos recurso humano", aseguró. "En el incendio estábamos todos, a pesar de ser muy pocos, hasta los médicos que salieron de la guardia el día anterior fueron cuando escucharon la sirena", señaló.

"Al no haber ambulancia, la Policía entró a retirar los pacientes quemados", dijo y aclaró que el personal de la fuerza iba a ser sumariado por la institución, ya que no eran Bomberos y no estaban autorizados a hacer el rescate y lo realizaron sin la protección adecuada. "Me pone orgulloso tener ese personal de la Policía, pero los van a sumariar, hacen todo al revés", señaló.

También destacó el trabajo de los profesionales de la clínica privada del sindicato petrolero, que trabajó para intubar a los niños, ya que el centro de salud pública no cuenta con espacios de cirugía. Llapur afirmó que el Ministerio de Salud "sabe muy bien lo que pasa".

hospital-ampliación -obras- Rincón- autoconvocados.jpg Gentileza

La falta de personal es uno de los mayores problemas que afrontan en el hospital. "En los últimos dos o tres meses se nos fueron cinco médicos y de ellos, cuatro hacía guardias", dijo y aclaró que otros dos profesionales pasaron de la dedicación exclusiva al part time para irse al sector privado. "Es parte del reclamo que hace Siprosapune por la ley de carrera profesional".

El incendio en Rincón de los Sauces

En el incendio, registrado alrededor de las 8.30 de la mañana del martes, además cuatro policías, dos varones y dos mujeres, resultaron con heridas. Dos de ellos se tiraron al fuego en la casa en llamas para sacar a las criaturas.

La información fue confirmada a LMNeuquén por el comisario Inspector y coordinador de Rincón de los Sauces, Fabián Calfuqueo, ya que las primeras averiguaciones daban cuenta que era la madre de los pequeños, la que estaba herida. "Había dos viviendas juntas, donde aparentemente estaban la madre de los nenes y su sobrina", sostuvo el jefe policial.

El hecho ocurrió en la calle Mendoza de la ciudad petrolera, al lado del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad. En ese momento, un policía que custodiaba el edifico judicial, como todas las mañanas, escuchó gritos de una mujer que salió a la calle. Era la madre de los pequeños, que gritaba porque sus hijos se estaban quemando en la casa.

SFP Vuelo sanitario helicoptero por incendios en Rincon de los Sauces (16).JPG Sebastián Fariña Petersen

De inmediato, el policía y otro uniformado ingresaron con matafuegos a la vivienda y pudieron, en principio, rescatar a las dos criaturas del fuego. Había un brasero donde se habría originado el fuego, ya que la vivienda no tenía gas.

Como la ambulancia no llegaba y ante la desesperación, los dos policías trasladaron a las criaturas en el móvil policial, directo al hospital. "Somos humanos, no robot, el personal aún está en shock lo que pasó, no les quedó otra alternativa que actuar ante esta emergencia", relató. La mujer herida fue trasladada por los bomberos al hospital local en un principio.

Un aterrizaje en medio de una plaza

Ante la falta de un vuelo sanitario para trasladar a las personas heridas a Neuquén capital, una plaza céntrica de la ciudad fue convertida en un helipuerto improvisado para trasladar a los pacientes al hospital Castro Rendón.

El titular de Protección Ciudadana del municipio local, Francisco Baggio, indicó que se trata de “una situación de extrema gravedad” ocurrido en Rincón de los Sauces, por la que se activó un “código rojo”. El objetivo del procedimiento fue “hacer una guía cortando las calles” para facilitar el descenso de las aeronaves y el traslado de las personas lesionadas hacia los distintos nosocomios.

"Por las características de amplitud y de despeje ya fue utilizado este lugar como helipuerto, además de la cercanía con los nosocomios", indicó a LMNeuquén. En el operativo se involucraron alrededor de 60 personas.

Por su parte, el comisario Guillermo Alfaro, jefe del Departamento Móvil de Seguridad, indicó en declaraciones radiales que son cuatro personas quienes serán trasladadas en tres helicópteros para su asistencia médica.