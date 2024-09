Cuál es el estado de salud de las víctimas del incendio de Rincón de los Sauces

SFP Vuelo sanitario helicoptero por incendios en Rincon de los Sauces (13).JPG Sebastián Fariña Petersen

A continuación, se detalla el estado de salud de cada una de ellas:

-Mujer de 18 años: se encuentra internada en Terapia Intensiva. Continúa con asistencia respiratoria. Su pronóstico reservado.

-Mujer de 28 años: se encuentra internada en el Servicio de Clínica Quirúrgica, sin compromiso de la vía aérea. Continúa con curaciones. Se encuentra estable.

-Niña de 3 años: se encuentra internada en la Terapia Intensiva Pediátrica. Continúa con asistencia respiratoria. Su pronóstico reservado.

-Niño de 6 años: se encuentra internado en la Terapia Intensiva Pediátrica. Continúa con asistencia respiratoria. También su pronóstico es reservado.

Desde el hospital indicaron que el parte se emitió esta mañana, pero que la situación de los pacientes no varió en las últimas horas.

Victimas incendio Rincon de los Sauces 1.jpeg

Cómo fue el incendio

El incendio se desarrolló -aproximadamente- a las 8.30 del martes y donde también resultaron lesionados cuatro policías, dos varones y dos mujeres. Dos de ellos tuvieron que ser asistidos con oxígeno, luego de rescatar a las víctimas. No dudaron en meterse en la casa en llamas para sacar a las criaturas.

El comisario Inspector y coordinador de Rincón de los Sauces, Fabián Calfuqueo, confirmó a LMNeuquén que "había dos viviendas juntas, donde aparentemente estaban la madre de los nenes y su sobrina", sostuvo el jefe policial.

El hecho ocurrió en la calle Mendoza de la ciudad petrolera, al lado del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad. En ese momento, un policía que custodiaba el edificio judicial, como todas las mañanas, escuchó gritos de una mujer que salió a la calle. Era la madre de los pequeños, que gritaba porque sus hijos se estaban quemando en la casa.

De inmediato, el policía y otro uniformado ingresaron con matafuegos a la vivienda y pudieron, en principio, rescatar a las dos criaturas del fuego. Había un brasero donde se habría originado el fuego, ya que la vivienda no tenía gas.

Incendio grave Rincón.jpg Las víctimas fueron trasladadas de urgencia en una camioneta de Bomberos.

Como la ambulancia no llegaba y ante la desesperación, los dos policías trasladaron a las criaturas en el móvil policial, directo al hospital. "Somos humanos, no robot, el personal aún está en shock lo que pasó, no les quedó otra alternativa que actuar ante esta emergencia", relató. La mujer herida fue trasladada por los bomberos, en principio al hospital local e. Posteriormente se coordinó un operativo para trasladarlos al hospital Castro Rendón, donde aún continúan batallando contra las quemaduras.

SFP Vuelo sanitario helicoptero por incendios en Rincon de los Sauces (17).JPG Sebastián Fariña Petersen

Ahora los familiares pidieron a la comunidad que se sumen a una cadena de oraciones por el estado de salud de las víctimas del incendio. "Estamos pidiendo cadena de oración por mi prima Eluney Lagos, Antonela Lagos y sus dos hijitos Nehemias y Vicetinas", escribieron junto a fotos de cada uno de ellos. "Están en estado crítico debido a un incendio en la localidad de Rincón de los Sauces. Les agradezco a todos los que se preocupan por ellos", cerró el mensaje.