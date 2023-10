El misterioso "voto fantasma" de Vaca Muerta

En Añelo y San Patricio del Chañar tienen domicilio 2000 personas que no viven en las ciudades. El número explica el 44% de abstención electoral en las PASO. ¿Son petroleros y de la UOCRA?

Vaca Muerta no sólo es una isla y esa promesa de futuro de país donde todos los políticos desembarcan y se sacan fotos. Es también, en otra medida, una zona difusa, con servicios que llegan a la cola de los récords de producción y con un aluvión de gente que no vive en Añelo ni en San Patricio del Chañar , pero que figura en el padrón electoral.

Son alrededor de 2000 personas que tienen domicilio legal en el departamento Añelo , pero que no viven en las dos ciudades más importantes de Vaca Muerta. Es un voto que está bajo el coco de los gremios, en este caso P etroleros Privados y la UOCRA.

Este segmento de personas está en el foco de las próximas elecciones, luego del acto masivo de gremios en apoyo a Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria, debido a que la zona hidrocarburífera tuvo un amplio rechazo al candidato oficial. De hecho, la mitad del electorado votó a Javier Milei.

El casco de Añelo no para de crecer, con lo cual las demandas insatisfechas de servicios tienen fuertes perspectivas de crecimiento.

La mayoría son trabajadores petroleros y de la construcción que tuvieron que asentarse legalmente por pedido de las empresas, y viajan todos los días, en algunos casos, a los yacimientos hidrocarburíferos. Pero también hay otros que viven en otras localidades del país y nunca hicieron el cambio de domicilio por la mudanza, según confiaron fuentes del sector a LM Neuquén.

Voto y astención: las razones

Esa cantidad de gente forma parte de los altos números de abstencionismo electoral, que llegó al 44% en las elecciones PASO del pasado 13 de agosto, de acuerdo a los datos oficiales de los resultados en el departamento Añelo.

En el departamento Añelo hubo una atención de 5266 personas en las dos localidades y alrededores y de esa cantidad, 2000 están identificados como los golondrinas de Vaca Muerta.

Vienen con una intención laboral, generan un domicilio, pero no es el real, en algunas de las ciudades. A veces se van y los que se quedan le sale más a cuenta pagar una multa por no ir a votar que un taxi, porque no les garantizan el traslado”, indicó una fuente cercana a la política gremial de Vaca Muerta.

En Añelo hay 10 mil habitantes fijos y el tránsito diario de 25 a 30 mil personas de zonas aledañas que entran y salen de la ciudad más importante de Vaca Muerta. Las empresas de servicios alquilan los complejos y casas, y hasta contenedores con todos los lujos para que los petroleros puedan residir cerca de los yacimientos. Pero muchos vienen de otro lado, como Centenario, Cincos Saltos, Neuquén y hasta ciudades de otras provincias, como La Pampa y Mendoza.

En esa ciudad petrolera, lo que sobra es gente y el sentido de pertenencia a la localidad petrolera está en plena construcción. Una de las batallas que tiene la ciudad es por los servicios básicos y defenderse de las críticas por estar “arriba de un yacimiento” y tener falencias de agua y gas.

Vaca Muerta y demanda

Sobre la meseta hay 1700 lotes que están urbanizados y en el Casco Viejo otros 1400 terrenos. Hay una obra en marcha para 30 familias que reclamaban gas natural, con una obra de Nación por 900 millones que está al 45% de ejecución y que tenía nueve meses de plazo para construirla. Esperan que el servicio llegue antes del próximo invierno.

Lo mismo sucede con el servicio de agua potable a través el EPAS, un reclamo vecinal que llegó hasta la justicia pero que será un “parche momentáneo” debido al fuerte crecimiento de la localidad.