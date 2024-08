El placer de trabajar comiendo: la pareja influencer que busca los mejores platos de Neuquén

Pero llegar a esto no fue de un día para otro. Detrás de cada video que editan, hay muchas horas de trabajo y esfuerzo. Varios años de prueba y error, bastante estudio. Ella, licenciada en Turismo con una especialización en Marketing. Él, periodista. Cuando le faltaba muy poco para terminar Arquitectura, dejó todo para hacer algo vinculado con la comunicación. Se conocieron en San Martín de los Andes. Andrea trabajaba en un hotel, donde Diego y algunos amigos pasaron un día de vacaciones. Primero fueron amigos, meses después, iniciaron una relación de pareja y actualmente viven juntos.

Descubri tu destino- influencers (6).JPG Maria Isabel Sanchez

Juntos surgió la posibilidad de poder mostrar lo que hacían en los lugares que visitaban, en cuanto a las distintas alternativas culinarias y los precios que se manejaban en la zona. Crearon una cuenta en Instagram y un canal de Youtube. En octubre de 2019, se lanzaron con una página, donde comparten información gastronómica y turística.

"Al principio eran fotos, pero el formato fue mutando y hoy hacemos reels que muestran la gastronomía y la parte turística de cada lugar. Podemos hacer un tour de donas por Neuquén, mostrar dónde se pueden comer ricas empanadas, las mejores pastas o la milanesa más grande. Recorremos la ciudad, pero también viajamos al interior de la provincia o Río Negro. La verdad es que nos costó mucho lograr este tipo de contenido. Se trata de videos cortos de un minuto que muestran un montón de cosas haciendo hincapié en el producto o servicio. Pero no fue fácil llegar a esto", contó Andrea.

Descubri tu destino- influencers (8).JPG Maria Isabel Sanchez

En un principio, Andrea y Diego recomendaban sitios y actividades solo porque disfrutaban mucho de viajar y comer; y les divertía hacerlo. Sin embargo, con los años, aquello que comenzó como un hobby, se hizo cada vez más grande, y desde el año pasado, un montón de marcas precisan su trabajo para posicionarse mejor y tener mayor alcance. "Después empezó a pasarnos que nos inviten a conocer lo que hacen. Eso ayuda a la dinámica organizativa para generar contenido y seguir colaborando", indicó.

En cualquier caso, sus recomendaciones son positivas porque no tienen el ánimo de subir contenido que haga daño. "Si resulta que no nos gusta, directamente no los publicamos. Antes de matar al comerciante, preferimos no compartir la experiencia porque el daño que podemos hacer es muy grande y no es lo que queremos", comentó. En otras ocasiones, si justo pasan por un lugar de casualidad y les resulta interesante, comparten en sus historias lo que vivieron. "Vamos y pagamos", sintetizó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Descubri tu Destino Neuquen (@descubritudestinook)

Propuestas interesantes

Dentro de Neuquén, advirtió que abundan las propuestas tradicionales de las pizzas y hamburguesas. No obstante, remarcó que hay algunos lugares que se destacan por ofrecer algo distinto. "Un trattoria de pastas caseras muy buenas con lugar para sentarse a comer. En otros locales se puede comer un rico risotto. Hay otro comercio en el Oeste que tiene una oferta de hamburguesas muy grande, en la que se destaca una propuesta veggie tipo gourmet con gírgolas. También nos parece muy interesante que los gastronómicos de la zona incluyan otras opciones que salgan de lo tradicional y recurran a productos de la zona, eso está muy bueno", destacó.

Diego es muy fan de las milanesas. Hace poco tiempo, descubrieron un bar que ofrece unas tan grandes como para compartir entre cuatro personas, bien caseras. "Pudimos ver cómo las metían en el horno de barro, y a esta experiencia nos acompañaron dos seguidoras", acotó Andrea.

Descubri tu destino- influencers (5).JPG Maria Isabel Sanchez

De pronto, la "estrella" de la casa puede ser un plato tradicional que aporte valor diferencial. "Puede ser mucho esfuerzo, que sea grande o tenga otro sabor, más allá de la mila napolitana", indicó la creadora de contenido.

Con el tiempo, esta pareja -oriunda de Plottier- logró vivir de lo que hace y amalgamar su proyecto Descubrí tu destino con la creación de una agencia de marketing y publicidad que ofrece contenidos y maneja las redes de otras empresas. "Por suerte es así y hace mucho que queríamos que pase. La verdad que nos costó un montón. Fue mucho sacrificio en cuanto a tiempo y al manejo de equipos de trabajo, donde no todos tenemos las mismas habilidades y hay que ir adecuado a cada uno las tareas que hay que hacer. Recién estamos pudiendo ver los frutos este año", confesó.

Mostrarse tal cual son

Si bien no le gusta definirse como influencer, reconoció que en cierta forma es lo que hace con Diego: influenciar sobre una propuesta gastronómica, un sitio o actividad turística. "No porque queremos vender algo, sino porque mostramos lo que nos pareció interesante. El foco está puesto en el producto o el servicio, más que en nosotros. Buscamos lo más top o lo que puede resultar rico igual sin un gran presupuesto. Y la gente destaca que se acuerda de nuestras caras como los chicos que muestran lugares para ir a comer", apuntó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Descubri tu Destino Neuquen (@descubritudestinook)

Tal vez el éxito que tienen radique en que la mayoría de las personas los asocian al placer de comer, viajar o las dos cosas. Este año, incluso, comenzaron a mostrar hoteles, si alguien que los sigue se quiere hacer una escapada a Neuquén. Para Andrea, es clave que se muestren "como somos en la vida real". Los seguidores que los acompañan en las experiencias gastronómicas que proponen sienten que los conocieran de toda la vida. "Eso nos marca la gente, que somos iguales a cómo nos ven en los videos; y la charla comienza a fluir", indicó la joven neuquina.

Un capítulo aparte

En adelante, apuestan fuerte a seguir creciendo más allá de la región, mediante la generación de contenido de calidad que referencie a otros lugares del país, cuidando mucho los detalles del entorno y de la gente que sale. Ya tuvieron experiencias en distintos sitios como Bariloche, El Bolsón, Allen y Villa Regina. Dentro de Neuquén, San Martín de los Andes, Picún Leufú, Piedra del Águila y Caviahue. Pero también Ushuaia, Puerto Madryn y Buenos Aires. "No nos cerramos", resumió.

Un capítulo aparte que sostienen en la página web nació en pandemia de Covid-19 para canalizar la voz de los emprendedores. Así publicaron muchas notas que contaron historias, proyectos, justo cuando era imposible salir a mostrarse en el contexto de una feria. Esa vidriera que rescata el valor de los emprendedores se sostuvo en el tiempo. Todavía le ofrecen un espacio porque saben lo que "cuesta emprender e invertir". Es una manera de ser solidarios y retroalimentar la fuerza emprendedora.