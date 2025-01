El PRO neuquino que responde a Patricia Bullrich competirá en las elecciones nacionales

Se trata del sector de este partido que no forma parte ni apoya al gobierno provincial. Hay algunos nombres de posibles candidatos.

La línea interna del PRO en Neuquén , que no comulga con el gobierno de Rolando Figueroa, ya comenzó a delinear su estrategia electoral y a definir algunos nombres que podrían ocupar los casilleros para las candidaturas de los comicios nacionales que se realizarán este año.

A nivel local, el sector que en su momento apoyó en las últimas PASO la candidatura a presidente de Horacio Rodríguez Larreta hoy está dentro del armado político del gobernador Rolando Figueroa. Allí la cara más visible es la actual secretaria de Ambiente, Leticia Esteves . Pero también están otros referentes que no integran el Ejecutivo y que igualmente son aliados del gobierno provincial, como los diputados provinciales Damián Canuto y Marcelo Bermúde z.

Entre otros, allí se encuentran el exfuncionario nacional Francisco Sánchez y la exdiputada provincial Carolina Rambeau.

Las alternativas que manejan en este sector del PRO son dos: jugar de manera independiente o ir en alianza con la Libertad Avanza.

Carolina Rambeaud.

Armados y alianzas

La decisión que este sector del PRO tomará respecto a cómo se presentarán a las elecciones nacionales no tiene tanto que ver con lo que el ex presidente Mauricio Macri decida, con relación a conformar una mesa de trabajo en conjunto con la Libertad Avanza, para analizar, entre otras cosas, la suspensión o no de las PASO y la posibilidad de una alianza electoral, algo que el gobierno de Javier Milei, por ahora, rechazó.

La bajada de línea respecto a la definición de lo que resuelva este espacio del PRO en Neuquén la dará la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, muy cercana a Francisco Sánchez, con quien hizo campaña en las últimas elecciones nacionales en las que se impuso a Larreta.

Respecto a quiénes podrían ser candidatos en representación de este sector del PRO en la provincia, más allá de si se irá en alianza con los libertarios o no, hay por ahora pocos nombres pero uno de ellos es el del actual concejal por Neuquén capital, secretario del PRO local y asambleísta a nivel nacional de ese partido, Nicolás Montero. Se trata de un joven muy ligado a Bullrich y que es impulsado por los referentes locales de este espacio del PRO en la provincia.

Leandro Bertoya

Más nombres

Los otros nombres que suenan son el de la propia Carolina Rambeau y hasta de algunos ex MPN, como el ex intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya.

“La idea es no dividir los votos”, dijo uno de los armadores locales del PRO en Neuquén, con relación a que se buscará una alianza con los libertarios, frente a un escenario en donde creen que las elecciones se van a polarizar con el espacio político que lidera el gobernador Rolando Figueroa.

A su vez, la Libertad Avanza en Neuquén, que buscaría que llevar como candidatos a la actual diputada nacional Nadia Márquez y al ex legislador, también vinculado al sector evangelista, David Schlereth, aún no tiene oficializado ante la justicia electoral el sello para poder competir. Falta una autorización a nivel nacional y la presentación de la cantidad de afiliaciones que se requieren para poder participar de las próximas elecciones.