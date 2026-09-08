El reloj de arena de Figueroa y el juego de tronos que se abrió en Houston

El viaje a la meca petrolera aceleró los tiempos de la política doméstica. El plazo de 40 días que desvela a los intendentes, las sutiles condiciones de Rucci y el dilema de un MPN que busca sobrevivir ante la hegemonía de Comunidad.

El viaje a Houston no fue solo una misión técnica en busca de dólares e inversiones para Vaca Muerta. A miles de kilómetros de la Patagonia, los pasillos de los hoteles texanos funcionaron como una gran tertulia política, un laboratorio de rosca a cielo abierto donde el gobernador Rolando Figueroa terminó de setear el GPS electoral de la provincia.

Allí, entre conferencias de energía y cenas ejecutivas junto a una selecta comitiva de intendentes, se bajó un martillazo que hoy desvela a toda la dirigencia local: en 40 días, los referentes territoriales deberán tener armados los esquemas políticos con los que competirán el año próximo. La orden bajada desde Casa de Gobierno también incluye el plan de obra pública que cada comuna tiene en marcha. El reloj de arena se dio vuelta en Texas y la cuenta regresiva ya corre para todos.

El apuro tiene una explicación lógica en el manual de supervivencia de Comunidad. La estrategia del oficialismo provincial pasa por consolidar una hegemonía que diluya las viejas fronteras partidarias bajo el gran paraguas del "Neuquinizate". “Hay un nuevo escenario, en el que los sellos viejos no resultan atractivos”, explican cada vez con más énfasis los consultores que miden el termómetro neuquino y del país.

En las mesas de café más informadas, de la capital provincial, ya se da por hecho el diseño de un "abrazo del oso" hacia el Movimiento Popular Neuquino (MPN): la lista de Comunidad llevará como candidatos a intendentes a aquellos referentes del mapa emepenista que hoy son mandatarios comunales, o cuyos gobiernos busquen revalidar títulos a través de delfines propios.

“Para el viejo partido provincial, el dilema es existencial: ¿es una alianza de conveniencia mutua para retener el poder local o es la institucionalización de una absorción definitiva por parte del esquema figuerista?”, comentó un colega entrado en años, durante una de las cenas compartidas este fin de semana.

Quien miró toda esta puesta en escena a la distancia y plantó una bandera de sutil resistencia fue Marcelo Rucci. La ausencia del líder del Sindicato de Petroleros Privados en Houston no pasó desapercibida y encendió las alarmas entre los popes de la industria.

Un asistente al viaje que conoce de memoria los códigos del "Cacique" tradujo el mensaje de manera brutal: "Si quieren que vaya, lo tienen que incluir en su protocolo. Invitar a través de intermediarios es una falta de respeto a los trabajadores".

Con su faltazo, el “Cacique” dejó traslucir su rebeldía ante las empresas que integran el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. “Ya es la segunda vez que lo dejan afuera del protocolo”, comentó uno de sus colaboradores directos. “Para la próxima Oil and Gas, quizás lo tengan presente y lo inviten oficialmente”, comentó con cierta ironía.

Marcelo Rucci, líder de Petroleros Privado y actor de peso político en Vaca Muerta.

Rucci sabe el peso específico que tiene y no piensa ser el vagón de cola de ningún armado empresarial ni político. Juega fuerte en la configuración de las comunas petroleras, tanto en Neuquén como en Río Negro. El partido de los petroleros, Fuerza Neuquina y Federal, ya avisó que irá con candidatos propios en las localidades clave y presentará una lista colectora para diputados provinciales.

Una jugada quirúrgica: apoyarán la fórmula mayor de Comunidad para los cargos ejecutivos provinciales, pero traccionarán con estructura, identidad y nombres propios en la Legislatura y los municipios del corazón de Vaca Muerta.

Mientras el oficialismo y sus aliados estratégicos afilan los lápices, la oposición intenta reaccionar para no quedar atrapada en la polarización. En el peronismo y los sectores sindicales afines, Carlos Quintriqueo y el espacio Más Por Neuquén buscan contrarreloj una fórmula competitiva. El desafío que tienen por delante es monumental: romper el imán de Comunidad y contener el avance de una ola libertaria que amenaza con quedarse con el voto opositor.

Sebastián Fariña Petersen

Por el carril izquierdo, el tablero también busca renovación. Se especula con fuerza con una nueva candidatura de Angélica Lagunas, la carta más conocida del sector para traccionar el voto duro. Sin embargo, la novedad pasa por la logística de las listas de diputados provinciales, donde la izquierda autóctona planea candidatear a caras completamente nuevas para intentar reconectar con un electorado joven que, en los últimos tiempos, viene mostrando una preocupante sintonía con las propuestas de la derecha antisistema.

“El actor que promete romper la monotonía visual del verano es La Libertad Avanza (LLA). Mostrando una billetera ordenada y una llamativa previsión logística, los libertarios ya habrían empezado a pedir condiciones para alquilar la vía pública a partir del primer mes del próximo año”, comentaron este lunes trabajadores de legislatura que cada lunes se juntan a disfrutar de un puchero “bien neuquino”. La campaña de saturación temprana para ganar la calle antes que nadie, parece que ya está en marcha.

En el terreno de los nombres propios todavía reina el hermetismo, pero en los mentideros políticos coinciden en que la senadora Nadia Márquez y su par Pablo Cervi son los que corren con más posibilidades de protagonizar la oferta electoral. Las dudas giran en torno a los casilleros finales: ambos miden tanto para dar la batalla por la gobernación como para intentar asaltar la joya de la corona local, la intendencia de Neuquén Capital.

Por estas horas, una publicación del diario Perfil, dando cuenta del estado “deudor”, con categoría de irrecuperable, de la actual legisladora nacional, Soledad Mondanca, informada ante el banco central de República Argentina; incomodó a varios libertarios locales y de Buenos Aires. “Estos errores no se pueden cometer más. A la hora de cerrar las candidaturas hay que pasar el tamiz, para saber a ciencia cierta qué es lo que tenemos y hasta donde llegamos”, reflexionaron desde el Congreso Nacional.

Mientras el gas y el petróleo baten récords de producción en los yacimientos, la política neuquina empezó a licuar sus viejas estructuras en los hoteles de Houston. La suerte está echada y los 60 días ya están corriendo.

“El que se duerma en la rosca de verano, mirará la cartelera electoral del año que viene desde la tribuna”, coinciden muchos de los actores que ya cuentan los días.