En 10 fotos, así se vive el TC en Centenario con la alerta amarilla por viento: ¡Tierra pura!

Finalmente, la organización dedicó que no se correrá la final de Turismo Carretera en Centenario, por las inclemencias del tiempo. Ya es parte del pasado.

"El tema de la seguridad es porque no se ve nada en la pista", dijo uno de los corredores. En las afueras, algunas personas empiezan a empacar, desarmar las carpas y retirarse del lugar. Pero otros, sostiene la esperanza de ver la largada de sus ídolos.

El autódromo de Centenario no es lo que era cuando se inauguró. Ya no está ese césped, falta agua, pero además, las condiciones climáticas, en este domingo, no ayudan.

Omar Novoa

El pronóstico del tiempo no se cumplió el sábado pero sí el domingo. El viento es el gran protagonista, con ráfagas que superan los 80 kilómetros por hora en un circuito que no tiene reparos y donde este fenómeno climático hace estragos casi todos los años.

Además de la dificultad para mantener el equilibrio, la tierra que se vuela hace que la pista esté muy sucia y hace que la visibilidad sea nula.

La final del TC Pista se disputó a medias y hay dudas sobre la definición del Turismo Carretera

Después de varios relanzamientos y algunos despistes, el pace car estuvo adelante del pelotón hasta cruzar la meta. Fue más de la mitad de la carrera neutralizada debido a la falta de visibilidad por el viento. Como indica el reglamento, la medida de seguridad implicó que los autos completaran el recorrido con el mismo orden que tenían cuando se realizó la última neutralización.

Omar Novoa

En ese contexto, quedó primero Joaquín Ochoa, luego Felipe Bernasconi y tercero Benjamín Ochoa.

Algunos fanáticos que fueron temprano para seguir la acción en el autódromo decidieron irse para seguir las finales desde sus hogares, mientras que otros ya tenían resuelto llegar más tarde para sufrir el viento lo menos posible. El recambio de público es habitual en el TC, donde las jornadas son largas, pero en este caso el clima jugó un rol decisivo.

Omar Novoa

El clásico asado o los choris que se comparten entre fanáticos, familia y equipos, brilló por su ausencia a partir de la imposibilidad de combatir las ráfagas que se sienten con todo en la meseta neuquina.

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Fotos: Omar Novoa

TC Centenario_07.jpeg