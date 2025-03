Alerta amarilla por viento este domingo en Neuquén: pronostican 15 horas seguidas de calvario

Una curiosidad de estos días respecto al pronóstico: la alerta por lluvias no se cumplió el sábado, no cayó una sola gota en la ciudad de Neuquén y tampoco los fuertes vientos. Por lo que es probable que la proyección se haya corrido para estas horas del domingo. A la vez, las ráfagas máximas no lleguen a los 89 kilómetros por hora, como anticipaba el sábado el SMN, pero el viento acompañará toda la jornada.