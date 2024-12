En medio de la tormenta, se electrificó la reja de una casa, rescataron a una mujer y murió una mascota

Y explicó que al concurrir la dotación, cerca de las 22.30 horas, se encontraron con que el perro de la familia había quedado electrocutado y murió en la reja . "Otro de los animales alcanzó a pasar y si bien tuvo golpe de corriente, se salvó". La mujer, propietaria del lugar, no podría salir del lugar ante el peligro que representaba pasar cerca del portón.

bomberos hincul.jfif

Asimismo, Karstan contó que tuvieron que rescatar a la dueña de la vivienda porque no podía salir. "Los bomberos la sacaron a upa porque no había forma de que pudiera pasar, porque no podían desenergizar el cerco de la vivienda", dijo en diálogo con Radio 7.

"Se trabajó con gente de Copelco para poder desenergizar todo, tuvieron que hacer el corte y quedó la vivienda sin luz hasta hoy, donde se va a tratar de determinar cuál fue el problema. Es la primera vez que tenemos algo así, gracias a Dios no pasó a mayores porque la familia cuanta con muchos chicos menores de edad, pero se dieron cuenta lamentablemente por la mascota", precisó.

Tras la intervención de los bomberos, tuvieron que llamar a la cooperativa de la localidad para cortar la energía completamente en la vivienda y los trabajos terminaron cerca de la medianoche: "podría haber pasado que cualquier persona roce o toque las rejas y podría haber sido una tragedia", advirtió.