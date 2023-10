A una semana del reclamo de una docente de Chos Malal que generó un escándalo en San Martín de los Andes , desde la Municipalidad de la ciudad cordillerana aseguraron que hicieron las averiguaciones sobre el caso y que el hecho no sucedió tal como fue contado por la educadora. Por eso, solicitaron a los directivos de la escuela 345 que rectifiquen sus declaraciones para no seguir perjudicando a la pizzería señalada y a la gastronomía sanmartinense.

“Ante las declaraciones realizadas por el colegio, y una vez llevadas a cabo las averiguaciones pertinentes, se corroboró que el hecho en sí no existió tal como fue contado”, detalló Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martín de los Andes, y continuó: “Me resulta necesario rectificar el pedido de disculpas que se hizo a dicha institución, y los instamos a que ellos puedan ratificar o rectificar sus dichos, ya que han faltado a la verdad, perjudicando así, sin ningún fundamento claro, tanto a un prestador gastronómico local, como a la ciudad de San Martín de los Andes”.

Según relató LMNeuquén, el escándalo se produjo en una conocida pizzería ubicada sobre la calle San Martín, en pleno centro de San Martín de los Andes. Allí fueron a comer los estudiantes, en medio de una serie de actividades que realizaban en el destino turístico por un viaje escolar organizado. Según denunció una docente que los acompañaba, una cajera les empezó a exigir a los gritos que debían pagar una propina de 8 mil pesos, que correspondía al 10% de la consumición total del grupo.

pizzeria Cala La pizzería de San Martín de los Andes señalada por el escándalo de la propina. Pizzería Cala

Desde el gobierno local aclararon que los hechos nos se produjeron de esa manera y dieron consejos para los turistas. "La Secretaría de Turismo les recuerda a todos los turistas y visitantes que, ante alguna situación que pueda surgir en relación a estos temas, la misma posee el área de Reclamos y Quejas, a la cual puede acudir para solucionar cualquier inconveniente que se les presente, como así también, Defensa del Consumidor, ubicado dentro del mismo edificio", señalaron.

“Por otro lado, queremos expresar nuestro acompañamiento a todo el staff del establecimiento que siempre con su buena atención representan al destino, no sólo con el turista, sino con todos los residentes que lo visitan a diario”, culminó el secretario de Turismo.

El escándalo en la pizzería

El chofer del transporte que los acompañó durante los tres días que duró la salida educativa denunció públicamente la situación y solicitó al área de Turismo de San Martín de los Andes que tome cartas en el asunto por el horrible momento que vivieron los alumnos.

Todo ocurrió el miércoles, cuando los alumnos y profesores de la Escuela 345 bajaron de Nonthue hasta el centro de la localidad cordillerana. "Dentro del itinerario estaba pautado recorrer la ciudad. Los chicos venían muy entusiasmados, sobre todo por dos cosas que querían hacer: tirarse de la tirolesa y dar una vuelta por el pueblo, pasar un lindo momento", comentó el chofer Elías Córdova a LMNeuquén.

Durante la salida, decidieron almorzar en una pizzería que está ubicada en la Avenida San Martín. Todo era alegría hasta que llegó el momento de pagar. "Cuando pidieron la cuenta los chicos, se generó una discusión con la cajera porque exigía que paguen una propina del 10% por la consumición de 82.200 pesos. La propina se iba a más de 8 mil pesos", contó Córdova.

Mientras el contingente de chicos fue a la vereda, escucharon el griterío de la cajera. "Les exigía la propina, pero no se contaba con ese dinero. Entonces una de las maestras le pidió que ponga en la factura el gasto de la propina para justificarlo, ya que ese dinero salía de la escuela", explicó el transportista.

Sin embargo, indicó que la cajera no accedió y la maestra terminó poniendo de su bolsillo el efectivo que tenía, algo así como 1200 pesos. Los chicos no entendían nada, y lamentablemente tuvieron que escuchar a la cajera muy enojada que decía a los mozos "no reciban más contingentes grandes".

pizzeria cala

Incluso después el transportista advirtió que una moza que los atendió lo increpó por el dinero delante de los chicos que no entendían nada. "Fue un momento feo, se preguntaban por qué se había enojada la chica y el maestro no sabía que contestar", recordó.

La docente que acompañaba al grupo de chicos también salió a hablar sobre el episodio. "La verdad que fue muy feo el momento que pasamos. Más allá de pedir la propina, si lo hubiese pedido de buena manera es una cosa. Pero lo pidió a los gritos y en medio del lugar", dijo Delma, la maestra de grado que sacó de su bolsillo para pagar parte del dinero que exigía la moza exaltada.

""¡¿Gastaron 80 mil pesos y no me vas a dejar nada?! Nunca más son bienvenidos a este lugar", recordó que gritaba. No conforme con eso, luego salió a la vereda y increpó a otro profesor.

En diálogo con LMNeuquén, aclaró que el dinero que utilizaron para pagar la cuenta que superaba los 80 mil pesos era dinero de las familias para la salida de tres días a la planta de campamentos educativos Nonthue. "Yendo al caso, pagamos en efectivo y no nos hicieron ningún tipo de descuento. Tampoco teníamos la obligación de dejarles una propina por el 10%. Estábamos en todo nuestro derecho. Tampoco es que nos recontra atendieron. Teníamos cuatro mesas al rayo del sol, una mitad quedó afuera y otros adentro. Ni les implicó un trabajo extra. Vinieron con las pizzas y las gaseosas y nosotros, los profes, repartimos a los chicos", explicó la docente.