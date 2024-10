Escándalo en Centenario: la Municipalidad sigue semiparalizada por la toma del corralón

La pelea política de fondo en Centenario

Cimalai acusó a Bertoldi de comprometer el presupuesto de su gestión con contrataciones dispuestas después de que se desarrollaran las elecciones. En concreto, el actual intendente derrotó al anterior en los comicios de abril del año pasado.

bertoldi-y-cimolaijpg.webp

El traspaso del mando se produjo en diciembre. Mientras tanto, acusó Cimolai, Bertoldi se dedicó a minarle el terreno aprovechando la amplia ventana de tiempo que existió entre las elecciones y su asunción.

Ya al frente de la Intendencia, Cimolai resolvió no renovar dos de los 243 contratos que heredó, porque, dijo, habían sido "observados por el Tribunal de Cuentas" y "denunciados por malversación de fondos" debido a que contemplaban el pago de una cantidad de horas imposibles de cumplir materialmente. Hace unos 60 días, "cuando no se renuevan esos contratos, empieza este conflicto que lleva 38 días de toma", puntualizó.

La administración cumunal llevó el caso a la Justicia porque "entendemos que no podemos estar 40 días sin prestar servicios por dos o tres personas que están tomando el corralón municipal, por un lado, y por otro denunciamos a empleados que cobraban más de 650 horas extras. Estamos esperando que la Justicia termine de formular los cargos e impute a los responsables", explicó el intendente.

Sostuvo que los contratados cesados que sostienen la toma del corralón municipal "no han acatado la orden de desalojo ni se ha producido el desalojo por la fuerza". Afirmó que "el delito es claro: hay personas que no son empleados municipales que hace 38 días que están tomando un edificio municipal sin dejar entrar absolutamente a nadie y que el Estado ha perdido todo tipo de control sobre lo que puede estar pasando ahí con la maquinaria, en un sector neurálgico adonde se genera el 80 por ciento de las cosas que produce este municipio".

El intendente contó que los protagonistas de la toma "han corrido las cámaras de seguridad y han bloqueado los accesos al corralón y ha ingresado gente que no es empleada municipal, entonces, entendemos que la Justicia debe actuar rápidamente".

Bloqueo ATE Centenario corralón.jpeg

Advirtió luego que "nosotros en Centenario no lo podemos entender, no podemos encontrar lo racional del conflicto porque no encontramos algo en lo que la municipalidad esté fallando. Lo único que sabemos de las dos personas a las que no les renovamos el contrato es que cobraron una cantidad de horas extras que para poder trabajarlas el día debería tener 26 horas. Se lo hemos explicado al gremio una y otra vez".