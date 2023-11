Estafa con planes sociales: los detalles sobre la audiencia de este jueves

El escenario del encuentro será la sala 12 de Ciudad Judicial. Allí asistirá también el exjefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Osuna, quien al igual que los mencionados ex directores de Planes Sociales y de Fiscalización está encarcelado acusado del delito de asociación ilícita en carácter de jefe con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real. Estos cargos también pesan sobre Tomás Siengentharler, coordinador Provincial de Administración y el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, quienes se encuentran en libertad.

De cara a este vencimiento hubo tres pedidos de audiencia. El primero se hizo con mucha antelación, antes de la declaración de Sanz. El fiscal del caso Juan Manuel Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli solicitaron una prórroga de la cautelar para los tres imputados, pero puede que el testimonio del ex director de Fiscalización modifique el requerimiento para su persona.

Marcos Osuna y Néstor Sanz audiencia planes sociales Marcos Osuna y Néstor Pablo Sanz, están con prisión preventiva por la causa de estafas con planes sociales. Sebastián Fariña Petersen

Por otro lado, su abogado defensor de Sanz, Gustavo Palmieri, solicitó la audiencia "con carácter de muy urgente, con el fin de morigerar la actual privación de la libertad" de su cliente, "lo cual hemos consensuado con el Ministerio Púbico Fiscal". Apuntando a lograr la prisión domiciliaria, el letrado manifestó que puso a disposición de la fiscalía el domicilio nen la cual habría de cumplirse la medida cautelar con el objeto de que sea verificado.

"La justificación de este pedido tiene que ver con el descargo que hizo respecto a las operatorias que se realizaban en el Ministerio de Desarrollo Social. Fue una declaración muy extensa que tiene importancia por todas las cuestiones que ha señalado. Respondió todas las preguntas que se le hicieron. En estas circunstancias, el argumento de entorpecimiento de la investigación desaparece y al desaparecer el motivo por el cual fue privado de su libertad hace cuatro meses corresponde discutir alguna medida alternativa", postuló Palmieri hace unos días en diálogo con RTN, ponderando los datos que aportó su defendido al vincular nombres, dar detalles de la maniobra de corrupción por la que están imputadas 31 personas y hablar sobre el destino del dinero.

Por otro lado, el defensor de Marcos Ariel Osuna hará una pedido de control de la investigación, mientras que Esteban Sampayo confirmó a este medio que pedirá que se rechace la prolongación de la prisión preventiva para Soiza, quien actualmente se encuentra alojado en la Comisaría 49 de Vista Alegre. En subsidio, solicitará una morigeración de esa medida cautelar.

SFP Audiencia estafa planes sociales tarjetas (31).JPG Esteban Sampayo y Ricardo Soiza. Sebastian Fariña Petersen

En las últimas horas el abogado refirió a la declaración voluntaria, en defensa propia y sin juramento de decir verdad de Sanz, quien señaló a su cliente como uno de los responsables de la toma de decisiones en las maniobras de corrupción, coincidiendo sus dichos con la teoría del caso y la prueba documental y testimonial que reunió la fiscalía.

"Es muy raro. ¿Qué van a decir los que están acorralados? Hay una serie de pruebas, filmaciones, incrementos patrimoniales. Con tal de mejorar su propia situación procesal se dice todo esto. Esto es una comercialización de la justicia penal", sentenció en una nota con Radio Cumbre. "Si señalás al que yo quiero te doy algo y si no podés dar nada, no te doy nada", manifestó apuntando al accionar de los representantes del Ministerio público Fiscal en la causa. "Nosotros no tenemos nada para dar. No estábamos al tanto de lo que hacía Sanz y no tenemos cómo negociar una prisión domiciliaria, ni una salida, ni nada por el estilo", agregó.

Tras asegurar que Soiza es inocente, Sampayo expresó: "No hay evidencia en contrario. No hay un solo cheque que cobrara Soiza, no hay una sola tarjeta que tuviera en su poder. No hay un solo indicio de incremento patrimonial alguno de lo que tenía declarado. Se habló de El Faraón. La fiscalía tiene acceso a toda la información, las filmaciones, todos los movimiento, las computadoras, los planes de pago que hicieron en pandemia. No había financiación de El Faraón ni nada por el estilo", sostuvo en alusión al restaurante del exdirector de Planes Sociales que fue allanado hace unos meses.