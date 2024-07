Estafa con planes sociales en Neuquén: se sigue postergando la elevación a juicio

El escándalo que desató la gran estafa con planes sociales en esta provincia sumó dos meses más de investigación antes de elevar la causa a juicio oral y público. La decisión no es caprichosa: hay pericias clave que están por terminar, como la apertura de dispositivos electrónicos y algunos informes contables.

Recordemos que la mega causa tiene 27 imputados, tres de ellos con prisión preventiva: Ricardo Soiza (ex director de Planes Sociales), Marcos Osuna (ex Responsable de Gestión de Programas) y Pablo Sanz (ex director de Fiscalización).