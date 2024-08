Explosión e incendio en una vivienda del barrio Hipódromo: qué pasó

Una familia muy conflictiva del barrio Hipódromo cumplió con la amenaza de prenderle fuego la vivienda donde vive la canillita Mari Isabel Huenchú, junto a su esposo y su hijo Francisco y Michel Ferreira. "Hoy -miércoles- vinieron a quemarme mi casa. Pusieron una botella con nafta, una bomba tipo molotov. Yo recién llegaba de Fiscalía, donde hice la denuncia más temprano. Escuché una explosión. Vi las llamas en la esquina, vi que se cortó la luz, alcancé a rescatar los animales y casi me ahogo del humo. Perdí casi todo", expresó la damnificada.

En diálogo con LMNeuquén expresó que tiene miedo de que ahora atenten contra la vida de sus seres queridos. "Tengo la esperanza de que me resguarden, ya estarían arribando fuerzas de seguridad, así que estamos esperando acá (en calle Pérez Novella 5633 ). Espero que puedan resolver pronto este problema porque es muy grave lo que pasó", manifestó.

ON - Incendio en Novella y calle2 barrio Hipodromo (3).jpg

Perdió casi todo en el incendio

En el incendio, lamentó la pérdida de varios electrodomésticos, como un lavarropa, un secarropa y una heladera; y 50 bolsas de donación para una campaña solidaria. El panorama era desolador, entre los restos ennegrecidos. Bastante ropa quemada.

ON - Incendio en Novella y calle2 barrio Hipodromo (2).jpg

Tras las llamas, Huenchú teme por su vida y la de su familia. "No me encuentro segura. Si quemaron la casa, están dispuestos a matar, no a uno, sino a varios", expresó muy preocupada. Entre las amenazas de muerte que recibió, denunció que le dijeron que los iban "a hacer boleta".

La escalada de violencia lleva aproximadamente en torno a la relación de pareja que tiene su hijo Michel con su mujer, puertas adentro del domicilio donde vive la canillita con su esposo. Tuvo su punto más álgido anoche cuando la familia denunciada se presentaron en la propiedad y comenzaron a agredirlos. Cayó la Policía y se llevó a la pareja demorada. Huenchú aseveró que los violentos son ellos. Los amenazaron con incendiarles la vivienda y lo hicieron este miércoles. Ahora la canillita espera recibir protección para estar a salvo junto a su esposo y sus hijos.

ON - Incendio en Novella y calle2 barrio Hipodromo (1).jpg Omar Novoa

La canillita damnificada comentó que lleva tres denuncias radicadas. Acudió a la Fiscalía y al cuartel de bomberos de la Policía que funciona detrás de la Comisaría Segunda.

El incendio se desató en la vivienda ubicada sobre calle Pérez Novella 5600 del barrio Hipódromo.