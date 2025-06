Explosión en la refinería NAO: postergaron la audiencia clave y los familiares denuncian maniobras dilatorias

Familiares de las victimas de NAO piden justicia (1).jpg

“Nada cambió en la refinería”

Gabriel también cuestionó el rol del municipio y denunció que la planta continúa operando sin mejoras en seguridad. “Recordamos que hay gente trabajando en las instalaciones, y el lugar sigue igual, con los mismos controles de seguridad: nulos. El municipio no se hace cargo, siendo que la destilería está en su patio”, señaló.

A casi dos años de la tragedia, desde la familia de Herrera insisten en que no se realizaron modificaciones estructurales ni protocolos que garanticen la integridad de los trabajadores. “Puedo asegurar que sigue todo igual. Hay un hermetismo total, no hablan, no informan, no dan pruebas de que haya cambiado algo”, denunció.

La preocupación no es solo por justicia hacia las víctimas, sino por el riesgo que siguen corriendo quienes trabajan en la refinería. “Muchas familias dependen de esta empresa, no solo por lo económico, sino porque sus vidas dependen de que todo funcione bien. Hoy hay tres vidas que ya no están por todo esto que se viene denunciando”, remarcó Gabriel.

incendio explosion refineria plaza huincul

“Queremos justicia, pero sobre todo, que no vuelva a pasar”

El reclamo de justicia por parte de los familiares no se agota en la búsqueda de culpables, sino que apunta a transformar las condiciones laborales para que no vuelva a ocurrir una tragedia similar. “Esto no puede volver a pasar. Sabemos que toda la industria carece de seguridad. Necesitamos que haya garantías para que quienes trabajan vuelvan a sus casas con vida. Nosotros pasamos por esto y es muy doloroso perder a un ser querido. No se lo deseamos a nadie”, expresó el hijo del operario fallecido.

Sobre la nueva postergación de la audiencia, explicó que se fundamentó en un pedido de la defensa, que ya había solicitado anteriormente más tiempo para investigar. “Ahora utilizaron otro tecnicismo para seguir dilatando la situación”, agregó.

A pesar del desgaste y del dolor, las familias aseguran que no van a bajar los brazos. “Vamos a seguir con el mensaje de que acá tiene que cambiar, tiene que haber trabajo digno. No nos pueden devolver gente en cajones. En memoria de mi papá, de Gonzalo y de Fernando, vamos a seguir pidiendo justicia. Justicia para los que están vivos, y memoria para los que ya no están”, concluyó Gabriel Herrera.