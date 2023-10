Aseguró que la movilización fue planificada para mostrar su apoyo a la familia Barros y para que no haya ninguna otra víctima como Carina. “Tenemos que seguir pensando en que hay que seguir educando a nuestros hijos para cambiar esto. La ESI es muy importante, por eso la tenemos en las escuelas. Hay que darles importancia como padres, madres, hermanos y tenemos que acompañar a nuestros adolescentes porque no son adultos en el secundario, necesitan más acompañamiento que nunca”, aseguró.

Por último, observó: “Hoy nos pasó con Cari y no lo podemos creer todavía, por eso no queremos que nos pase más, que no haya más Carinas. Gracias por convocarse para que no nos quedemos en nuestras casas y acompañar en este terrible momento. Muchas gracias y les pido que pidamos justicia por Carina”.

Buta Ranquil pidió justicia por el femicidio de Carina- docentes

Duelo provincial en honor a la memoria de Carina Barros Méndez

Lo declaró este jueves por la tarde el gobierno provincial y rige, por un día, por el fallecimiento de la adolescente Carina del Carmen Barros Méndez. “Este lamentable episodio ha conmocionado a toda la comunidad de Buta Ranquil y de la provincia del Neuquén”, se expresaron por medio de un comunicado.

Además, informaron que están llevando a cabo todas las medidas tendientes para que “este repudiable hecho se esclarezca”. “Ante el presunto femicidio de la adolescente, el gobierno de la provincia del Neuquén manifiesta su más profundo pesar en este triste momento y acompaña a sus familiares”, señalaron.

Esto implica que las Banderas Nacional y Provincial permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos provinciales y que se dispondrá un minuto de silencio en todos los actos públicos que se realicen durante el duelo declarado.