"Por suerte se resolvió muy rápido, seguramente también por la ayuda y la difusión, así que un millón de gracias. Hoy fui a la facultad -de Medicina- a hacer la denuncia, para hacer el trámite, y cuando llegué, ya lo tenían arriba de la mesa. Seguramente tenían un troquel, y me explicaron que ya no era necesario esperar tanto tiempo para los duplicados. El anterior queda inhabilitado, no sirve. El que tiene validez es el que ahora me entregaron". Así comentó la buena noticia Julia del Pilar Martínez Cabrera, a LMNeuquén, cuando este jueves por la mañana recibió su nuevo diploma de egresada a cambio del que le robaron ayer.