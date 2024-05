¿Habrá retorno de Rolando Figueroa al MPN?

Cuando en el MPN no había crisis. Sapag, Gutiérrez y Figueroa en los festejos del 2015.

Esta semana se dio a conocer de qué referentes de peso territorial del MPN, conformaron una agrupación cuyo fin es el retorno de Rolando Figueroa al partido provincial. Entre ellos, se encuentra Jorge Lara , un histórico dirigente político de las vastas regiones del interior neuquino; Marita Villone , ex intendente de Loncopué y ex diputada provincial -ambos cargos por el MPN- y actualmente Secretaria de Deportes y Juventud del nuevo Gobierno; y Hugo Gutiérrez, actual Intendente de Chos Malal por el MPN, por cierto la ciudad más importante del norte neuquino.

Aparentemente, la agrupación se llamaría “la 27” en alusión a que en el año 2027 buscarán la reelección de Figueroa, pero ya no con su nuevo partido Comunidad, sino bajo del sello del MPN.

Esta iniciativa ya tiene un antecedente: el pasado noviembre, el presidente de la seccional del MPN de Cutral Co, Juan Sepúlveda, organizó un muy concurrido asado en su localidad, con el mismo objetivo: el retorno triunfal de Figueroa al MPN.

Rolando Figueroa.jpg

La posible vuelta de Figueroa al MPN

¿Qué hay detrás del nuevo mitin organizado por un sector del MPN, que responde a referentes del interior? Antes de analizar un posible reingreso de Figueroa al MPN, vale recordar las razones de su salida.

Corría el año 2015 y el segundo mandato de Jorge Sapag como gobernador por la lista azul del MPN estaba por concluir. En ese entonces su dedo mágico poseía la exclusiva potestad para decidir a su sucesor. Así fue que, por su decisión, la fórmula de gobernador y vice estaría conformada por dos jóvenes profesionales, uno de la capital y otro del interior. En el momento en que fue elegido Omar Gutiérrez como cabeza de lista y no Figueroa, empezaron los problemas internos.

El círculo interno de Figueroa acusaba a Gutiérrez de no tener carisma, de no ser un líder natural y de no contar con votos propios genuinos. Con esos argumentos, el reproche a Sapag creció a un punto en el que una vez obtenida la victoria de la nueva fórmula emepenista y asumido el gobierno, Gutiérrez le negó a Figueroa la utilización de la residencia oficial del vicegobernador con la que la provincia históricamente ha alojado a dichos mandatarios. Un verdadero desaire. Figueroa siempre sostuvo que el verdadero dueño de la llave de la residencia nunca fue Gutiérrez, sino Sapag.

La interna de Rolando Figueroa y Omar Gutiérrez

Con semejante declaración de guerra, la interna se desató por completo, y Gutiérrez y Figueroa finalmente se enfrentaron en internas del MPN a gobernador en el año 2019. Las condiciones eran desiguales, en una elección optativa, donde siempre, el poseedor del aparato político más grande triunfa. En ese contexto, Figueroa no pudo hacer valer sus cualidades personales por sobre la inmensa estructura de la lista azul y Omar Gutiérrez obtuvo con facilidad su segundo mandato.

Para agravar más la permanencia de Figueroa dentro del MPN, ese mismo año, en las elecciones generales a intendente de Plottier, el actual gobernador acusó al MPN de no apoyar a la candidata de su propio partido, Julieta Corroza, por ser su mano derecha, en una traición que provocó que otro partido gane la intendencia. Gloria Ruiz, actual vicegobernadora de Figueroa, resultó electa gracias a las internas mal resueltas del MPN. Las ironías del destino son fascinantes, si consideramos que posteriormente Gloria Ruiz se constituiría en una pieza fundamental para la victoria de Figueroa.

Figueroa y Gutiérrez.png Foto: Archivo LMN.

Luego de no ser ungido como gobernador por la lista azul, de que se le niegue el uso de la residencia oficial, de sufrir complot contra sus candidatos en las intendencias, luego de haber rechazado participar en internas del MPN, presentarse a gobernador por fuera, haber recibido el mote de traidor y luego vencer al MPN logrando unir a todos aquellos que buscaron terminar con la hegemonía política de 60 años… ¿De verdad alguien cree que luego de semejante gesta, Figueroa cometería la torpeza de traicionar a su propio orgullo, pero fundamentalmente a su núcleo duro de votantes y dirigentes multipartidarios?

La estrategia del pedido

Los experimentados ex dirigentes del MPN, que actualmente responden a Figueroa, no son inocentes. La maniobra política tiene un claro fin: blindar el caudal electoral del interior neuquino y ganar todas las intendencias, que en su mayoría aún pertenecen al MPN. Con todos los resortes del Estado a su favor, ahora apuntados en un nuevo esquema de descentralización y regionalización que favorece los intereses del interior, difícilmente algún partido podrá superar en una elección a los candidatos de Figueroa, que además de los dirigentes de su propio espacio, ya cuenta con buena parte de las filas de los derrotados.

Además, en el plano provincial, la maniobra política de “la 27” erosiona las posibilidades electorales del dirigente político del MPN con mayores posibilidades de hacerle frente a Figueroa en el 2027. El intendente capitalino, Mariano Gaido, tiene un peso político muy importante en la capital neuquina y es quizás el único candidato con alguna probabilidad de brindar una contienda más o menos pareja contra Figueroa en 2027, pero sin el apoyo dirigencial en el interior, sus probabilidades disminuyen fuertemente.

Figueroa en Huinganco 2.jpg

Jugadas las cartas sobre la mesa, corresponde preguntarse si las autoridades del MPN presentarán alguna oposición a la maniobra y responderán con acciones que fortalezcan a sus propios candidatos, o si mirarán con pasividad como poco a poco, su partido se transforma en una colectora de Figueroa.