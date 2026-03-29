Impactante operativo policial: recuperaron un auto robado y demoraron a dos personas

El procedimiento fue en Villa La Angostura y se llevó a cabo con información aportada por el Centro de Monitoreo.

Un gran operativo policial se registró en Villa La Angostura , luego de que efectivos policiales lograron recuperar un vehículo que había sido denunciado por robo . La rapidez para localizarlo fue a partir de un alerta del Centro de Monitoreo de la localidad.

El operativo ocurrió este sábado, momento en que efectivos de la Comisaría n°28 fueron alertados por un rodado de similares características en dirección a la localidad. Con esta información, se logró montar un operativo de control en el sector de Muelle de Piedra.

En el sector de Muelle de Piedra el vehículo fue interceptado, minutos luego de la alerta policial. Tras verificar algunos datos correspondientes, lograron verificar que se trataba del auto sustraído.

En su interior circulaban dos hombres mayores de edad, quienes no contaban con la documentación correspondiente del automóvil ni habilitación para conducir.

villa la angostura auto

A raíz de este operativo, se procedió al secuestro del vehículo y a la demora de los ocupantes, quienes fueron trasladados para control médico y posteriormente alojados en la unidad policial, quedando a disposición de la Justicia mientras avance la inestigación.

Vecinos grabaron el robo de un vehículo en pleno centro

Unnuevo hecho de inseguridad encendió las alarmas de los vecinos de la ciudad de Neuquén cuando a plena luz del día captaron a un joven robando una camioneta. La secuencia quedó registrada en un video que fue enviado a LM Neuquén.

En diálogo con este medio, una vecina de la zona centro este de la capital relató lo sucedido. Según informó, todo comenzó este jueves alrededor de las 10:30 cuando detectó una actitud sospechosa en las calles Tucumán y Teniente Ibáñez.

La mujer continuó su relato y explicó que en un primer momento el joven intentó abrir los autos estacionados en la zona pero, al no lograr su objetivo, se frustró. Acto seguido, se quedó en el lugar durante 15 minutos haciendo tiempo.

“No podía abrir la camioneta y se hacía el bolud* que hablaba por teléfono”, aseguró. Luego, con las esperanzas renovadas, el sujeto volvió a intentar abrir la puerta de la camioneta Toyota Hilux de color blanco y logró su cometido.

“No te podría decir si se llevó algo, sí vi que metió un destornillador o algo parecido que usaba para abrir la camioneta”, confirmó la vecina.